Installera Thumbor med ett klick.
Öppen källkod smart bildserver som beskär, ändrar storlek och filtrerar bilder vid behov via enkla URL-baserade förfrågningar.
Välj en VPS-prenumeration för Thumbor
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Thumbor
Thumbor är en Python-baserad smart bildbehandlingsserver som hanterar storleksändring, beskärning och filtrering via URL-parametrar — inga ändringar i applikationskoden behövs för att integrera. Det som skiljer Thumbor från generiska bildstorleksändrare är dess AI-drivna smarta beskärning: den upptäcker automatiskt ansikten och viktiga funktioner i en bild innan beskärning, vilket säkerställer att motivet aldrig av misstag klipps bort.
Wikipedia, Globo.com, Forbes och Vox Media använder Thumbor i produktion för att leverera miljarder bilder, och den har bevisat sin förmåga i stor skala. Den kräver inga externa beroenden för grundläggande drift. Självhosting ersätter SaaS-avgifter per transformation med en fast VPS-kostnad och håller din mediepipeline helt inom din egen infrastruktur.
Viktiga funktioner i Thumbor
Smart ansiktsdetektering
Inbyggd ansikts- och funktionsdetektering säkerställer att den viktigaste delen av en bild förblir centrerad vid beskärning till olika bildförhållanden.
URL-baserad bearbetning
Ändra storlek på, beskära, filtrera och konvertera bilder genom att skapa en URL — du behöver ingen SDK, och det fungerar med alla språk eller ramverk.
Autoval av format
Servera automatiskt WebP till webbläsare som stöder det, med JPEG- eller PNG-återgång, vilket minskar bandbredden utan extra arbete.
Utbyggbart filtersystem
Tillämpa ljusstyrka, kontrast, vattenstämplar, rundade hörn och oskärpa via URL-parametrar eller anpassade Python-filterplugins.
Resultatcaching
Vi cachar bearbetade resultat för att undvika att bearbeta identiska förfrågningar igen, vilket minskar CPU-belastningen betydligt vid hög trafikvolym.
Varför köra Thumbor på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.