Installera MLflow med ettklicksinstallation.
Plattform med öppen källkod för att spåra ML-experiment, hantera modeller och övervaka LLM-applikationer i produktion.
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Vad du kan bygga med MLflow
MLflow är den största AI-ingenjörsplattformen med öppen källkod, med över 60 miljoner nedladdningar varje månad. Den täcker hela maskininlärningslivscykeln: loggning av experimentparametrar och mätvärden, jämförelse av körningar över olika konfigurationer, registrering av modeller för driftsättning och hantering av deras progression genom staging- och produktionsmiljöer. Den stöds inbyggt av PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain och dussintals andra ML-ramverk genom autologgning, och kräver minimala kodändringar för att implementeras.
Version 3 utökar MLflow till LLM-eran med OpenTelemetry-baserad distribuerad spårning för agenter och LLM-anrop, systematisk utvärdering med över 50 inbyggda bedömare, ett promptregister med fullständig spårning av härkomst, och en AI Gateway som dirigerar trafik över OpenAI, Anthropic och andra leverantörer med hastighetsbegränsning och kostnadskontroller. Självhosting håller alla spår, artefakter och modellmetadata på infrastruktur som ni kontrollerar.
Viktiga funktioner i MLflow
Experimentspårning
Logga parametrar, mått, taggar och artefakter för varje träningskörning. Jämför experiment sida vid sida för att identifiera den bästa modellkonfigurationen.
Modellregister
Hantera ML-modeller centralt i staging- och produktionsmiljöer med versionshistorik, godkännandeflöden och åtkomstkontroller på teamnivå.
LLM och agentspårning
Fånga kompletta OpenTelemetry-baserade spårningar av varje LLM-anrop och agentsteg. Felsök latens, tokenkostnader och utdatakvalitet i produktion.
LLM-utvärdering
Utför systematiska utvärderingar med över 50 inbyggda mätvärden och LLM-bedömare. Spåra kvalitetsregressioner innan de når produktionsanvändare.
Promptregister
Versionshantera, testa och distribuera prompter med fullständig ursprungsspårning. Optimera prompter automatiskt med toppmoderna algoritmer för att förbättra uppgiftsprestandan.
AI-gateway
Dirigera LLM-förfrågningar över OpenAI, Anthropic och andra leverantörer via ett enhetligt OpenAI-kompatibelt API med hastighetsbegränsning och kostnadskontroller.
Varför köra MLflow på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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