MLflow är den största AI-ingenjörsplattformen med öppen källkod, med över 60 miljoner nedladdningar varje månad. Den täcker hela maskininlärningslivscykeln: loggning av experimentparametrar och mätvärden, jämförelse av körningar över olika konfigurationer, registrering av modeller för driftsättning och hantering av deras progression genom staging- och produktionsmiljöer. Den stöds inbyggt av PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain och dussintals andra ML-ramverk genom autologgning, och kräver minimala kodändringar för att implementeras.

Version 3 utökar MLflow till LLM-eran med OpenTelemetry-baserad distribuerad spårning för agenter och LLM-anrop, systematisk utvärdering med över 50 inbyggda bedömare, ett promptregister med fullständig spårning av härkomst, och en AI Gateway som dirigerar trafik över OpenAI, Anthropic och andra leverantörer med hastighetsbegränsning och kostnadskontroller. Självhosting håller alla spår, artefakter och modellmetadata på infrastruktur som ni kontrollerar.