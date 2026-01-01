LibreDesk är en kundsupportplattform med öppen källkod som samlar konversationer från e-post, livechatt och andra kanaler i en enda teamarbetsyta. Den är byggd för supportteam av alla storlekar och täcker hela supportlivscykeln — från första kontakt till lösning — med verktyg för tilldelning, prioritering, SLA-spårning, fördefinierade svar och kundnöjdhetsundersökningar.

Att själv hosta LibreDesk ger ert team fullständigt ägarskap över konversationshistorik och kunddata, utan avgifter per agent eller per ärende. Ni kontrollerar infrastrukturen, integrationerna och lagringspolicyerna och ansluter era e-postinkorgar och chattwidgetar direkt utan att dirigera data via en tredjeparts SaaS-plattform.