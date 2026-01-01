Installera LibreDesk med en klicksinstallation
Öppen källkodsbaserad omnichannel-plattform för kundsupport med ärendehantering, livechatt, e-postinkorgar och SLA-hantering.
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Vad du kan bygga med LibreDesk
LibreDesk är en kundsupportplattform med öppen källkod som samlar konversationer från e-post, livechatt och andra kanaler i en enda teamarbetsyta. Den är byggd för supportteam av alla storlekar och täcker hela supportlivscykeln — från första kontakt till lösning — med verktyg för tilldelning, prioritering, SLA-spårning, fördefinierade svar och kundnöjdhetsundersökningar.
Att själv hosta LibreDesk ger ert team fullständigt ägarskap över konversationshistorik och kunddata, utan avgifter per agent eller per ärende. Ni kontrollerar infrastrukturen, integrationerna och lagringspolicyerna och ansluter era e-postinkorgar och chattwidgetar direkt utan att dirigera data via en tredjeparts SaaS-plattform.
Viktiga funktioner i LibreDesk
Omnichannel-inkorgar
Hantera e-post, livechatt och API-baserade konversationer från en enhetlig inkorg så att agenter slipper växla mellan flikar för att svara.
SLA-hantering
Ange mål för svarstid och lösningstid per inkorg och få automatiska aviseringar innan tidsfristerna överskrids.
Automatiseringsregler
Aktivera automatisk tilldelning, taggning, prioritetsändringar och svar baserat på konversationsvillkor och agenttillgänglighet.
Standardsvar
Spara och sök återanvändbara svarsmallar så att agenter svarar konsekvent på vanliga frågor på sekunder.
CSAT-undersökningar
Skicka automatiskt nöjdhetsundersökningar efter avslutade ärenden och spåra resultat per handläggare, team och inkorg över tid.
Varför köra LibreDesk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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