Installera Dkron med ett klick.
Distribuerad, feltolerant jobbschemaläggare med ett webbgränssnitt och inbyggd klustring för mycket tillförlitliga cron-arbetsbelastningar.
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Vad du kan bygga med Dkron
Dkron är ett distribuerat jobbschemaläggningssystem med öppen källkod skrivet i Go som ersätter traditionell cron med ett feltolerant, klusterbaserat alternativ. Till skillnad från cron för enskilda värdar använder Dkron Raft-konsensusprotokollet och ett skvallerbaserat medlemskapslager så att jobb fortsätter att köras även när enskilda noder misslyckas, vilket eliminerar den enda felpunkten som plågar klassiska crontabs.
Att själv hosta Dkron på din egen VPS håller scheman, exekveringshistorik och jobbinnehåll under din kontroll samtidigt som det exponerar ett inbyggt webbgränssnitt, REST API och HTTP/shell-exekutorer för att köra skript, webhooks och externa kommandon. Den medföljande lagringsmotorn eliminerar behovet av någon extern databas, vilket gör distributionen till en enda container med en persistent datavolym för Raft-tillstånd och jobbhistorik.
Viktiga funktioner i Dkron
Feltolerant schemaläggning
Raft-baserad konsensus håller dina cronjobb igång trots nodfel, omstarter och nätverksproblem utan manuell inblandning.
Inbyggt webbgränssnitt
Hantera jobb, granska körningshistorik och utlösa körningar från ett rent webbläsargränssnitt utan att skriva crontab-filer för hand.
REST API och webhooks
Skapa, uppdatera och utlös jobb programmatiskt från CI-pipelines, skript eller externa system via ett versionerat HTTP API.
Insticksbara utförare
Kör shell-kommandon, HTTP-anrop, gRPC-anrop eller NATS-meddelanden som schemalagda jobb med de inbyggda exekutorpluginen.
Inbyggd lagringsmotor
BoltDB-baserad lagring levereras med binärfilen, vilket eliminerar behovet av externa databaser som etcd, Consul eller PostgreSQL.
Klusterredo arkitektur
Starta som en enskild nod och skala horisontellt genom att ansluta ytterligare servrar och agenter när din arbetsbelastning växer.
Varför köra Dkron på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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