Dkron är ett distribuerat jobbschemaläggningssystem med öppen källkod skrivet i Go som ersätter traditionell cron med ett feltolerant, klusterbaserat alternativ. Till skillnad från cron för enskilda värdar använder Dkron Raft-konsensusprotokollet och ett skvallerbaserat medlemskapslager så att jobb fortsätter att köras även när enskilda noder misslyckas, vilket eliminerar den enda felpunkten som plågar klassiska crontabs.

Att själv hosta Dkron på din egen VPS håller scheman, exekveringshistorik och jobbinnehåll under din kontroll samtidigt som det exponerar ett inbyggt webbgränssnitt, REST API och HTTP/shell-exekutorer för att köra skript, webhooks och externa kommandon. Den medföljande lagringsmotorn eliminerar behovet av någon extern databas, vilket gör distributionen till en enda container med en persistent datavolym för Raft-tillstånd och jobbhistorik.