Littlelink-Server är en lättviktig, öppen källkod, tillståndslös länk-i-bio-tjänst byggd som ett självhostat alternativ till Linktree. Den renderar en enda landningssida som samlar alla dina viktiga länkar – sociala profiler, innehållskanaler, e-post, donationssidor – bakom en kort URL som du kan placera i vilken bio som helst.

Eftersom miljövariabler genererar hela sidan, finns det ingen databas, ingen adminpanel och ingen prissättning per användare. Självhosting på din egen VPS behåller besökstrafik, varumärke och analysdata på infrastruktur som du kontrollerar, med fullt ägande av domänen och noll data delad med en tredjepartsplattform.