Installera Littlelink-Server med ett klick.
Tillståndslöst självhostat Linktree-alternativ för kreatörers biosidor med dussintals inbyggda knappar för sociala medier.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Littlelink-Server
Littlelink-Server är en lättviktig, öppen källkod, tillståndslös länk-i-bio-tjänst byggd som ett självhostat alternativ till Linktree. Den renderar en enda landningssida som samlar alla dina viktiga länkar – sociala profiler, innehållskanaler, e-post, donationssidor – bakom en kort URL som du kan placera i vilken bio som helst.
Eftersom miljövariabler genererar hela sidan, finns det ingen databas, ingen adminpanel och ingen prissättning per användare. Självhosting på din egen VPS behåller besökstrafik, varumärke och analysdata på infrastruktur som du kontrollerar, med fullt ägande av domänen och noll data delad med en tredjepartsplattform.
Viktiga funktioner i Littlelink-Server
Tillståndslös container
Ingen databas eller beständig lagring behövs – hela sidan renderas från miljövariabler, vilket gör driftsättningar snabba och lätta att ersätta.
150+ märkesknappar
Levereras med inbyggda, igenkännbara knappar för GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify och över hundra fler tjänster från start.
Ljust och mörkt tema
Välj mellan inbyggda ljusa och mörka presentationslägen för att matcha ditt personliga varumärke utan att skriva anpassad CSS.
Anpassad knappordning
Ordna om vilka länkar som visas först med hjälp av en enkel kommaavgränsad lista, så att de viktigaste destinationerna syns direkt.
Open Graph-metadata
Inkluderar konfigurerbara Open Graph- och Twitter Card-taggar så att förhandsvisningar på sociala plattformar visar din avatar, ditt namn och din biografi tydligt.
Valfri Umami-analys
Har integration med självhostad Umami för att spåra länkklick privat utan tredjepartscookies eller externa spårare.
Varför köra Littlelink-Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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