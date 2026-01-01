Unleash är en företagsanpassad plattform för funktionshantering med öppen källkod som team i över 1 000 organisationer förlitar sig på. Den frikopplar koddistribution från funktionsaktivering – distribuera till produktion när som helst och aktivera funktioner selektivt för specifika användare, procentuella utrullningar eller miljöer via en webbaserad kontrollpanel, utan att behöva distribuera om.

Genom att själv hosta Unleash behåller du all flaggkonfiguration och användarinriktningsdata inom din egen infrastruktur. Med över 15 officiella SDK:er som täcker alla större språk och ramverk kan hela din ingenjörsorganisation implementera funktionsflaggor med ett konsekvent arbetsflöde – från A/B-testning och canary-utrullningar till nödavstängningar.