Installera Unleash med installation med ett klick
Plattform för hantering av funktionsflaggor med öppen källkod för säkra och gradvisa utrullningar av funktioner, oavsett teknikstack.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Unleash
Unleash är en företagsanpassad plattform för funktionshantering med öppen källkod som team i över 1 000 organisationer förlitar sig på. Den frikopplar koddistribution från funktionsaktivering – distribuera till produktion när som helst och aktivera funktioner selektivt för specifika användare, procentuella utrullningar eller miljöer via en webbaserad kontrollpanel, utan att behöva distribuera om.
Genom att själv hosta Unleash behåller du all flaggkonfiguration och användarinriktningsdata inom din egen infrastruktur. Med över 15 officiella SDK:er som täcker alla större språk och ramverk kan hela din ingenjörsorganisation implementera funktionsflaggor med ett konsekvent arbetsflöde – från A/B-testning och canary-utrullningar till nödavstängningar.
Viktiga funktioner i Unleash
Gradvisa utrullningar
Exponera funktioner för en konfigurerbar andel användare och utöka täckningen stegvis, för att fånga upp problem innan de påverkar alla.
15+ officiella SDK:er
Inbyggda SDK:er för Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android och fler håller flaggutvärderingen snabb och lokal.
Miljöinriktning
Bibehåll oberoende flaggstatusar per miljö — utveckling, staging, produktion — från en enda kontrollpanel utan att duplicera konfigurationen.
Aktiveringsstrategier
Målgruppsanpassa efter användar-ID, IP-intervall, värdnamn eller anpassade kontextfält för att exakt kontrollera vem som ser varje funktion.
Fullständig granskningslogg
Vi registrerar varje flaggändring med författare och tidsstämpel, vilket ger dig en komplett historik för felsökning och efterlevnad.
Varför köra Unleash på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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