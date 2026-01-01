useSend är ett open source-alternativ till Resend, SendGrid och Postmark som låter dig äga hela din e-postsändningsstack. Byggt på Next.js med AWS SES som leveransbackend, tillhandahåller det ett rent REST API och SMTP-gateway för både transaktions- och marknadsföringsmejl — utan avgifter per e-post eller leverantörslåsning.

Att självvärda useSend på din VPS sätter dina sändningsdomäner, prenumerantlistor och e-postanalys helt under din kontroll. Du får en enhetlig översikt för att övervaka leveransbarhet, hantera domäner, hantera returer och webhooks, samt schemalägga kampanjer — allt från infrastruktur du äger.