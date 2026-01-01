Driftsätt useSend med en klicksinstallation.
E-postsändningsinfrastruktur med öppen källkod — hosta själv din plattform för transaktionell e-post och marknadsföring.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med useSend
useSend är ett open source-alternativ till Resend, SendGrid och Postmark som låter dig äga hela din e-postsändningsstack. Byggt på Next.js med AWS SES som leveransbackend, tillhandahåller det ett rent REST API och SMTP-gateway för både transaktions- och marknadsföringsmejl — utan avgifter per e-post eller leverantörslåsning.
Att självvärda useSend på din VPS sätter dina sändningsdomäner, prenumerantlistor och e-postanalys helt under din kontroll. Du får en enhetlig översikt för att övervaka leveransbarhet, hantera domäner, hantera returer och webhooks, samt schemalägga kampanjer — allt från infrastruktur du äger.
Viktiga funktioner i useSend
REST API och SMTP
Skicka e-post via ett utvecklarvänligt REST API eller standard SMTP – direkt kompatibelt med befintliga applikationer och e-postbibliotek.
Leveransanalys
Spåra levererade, öppnade, klickade och studsade e-postmeddelanden i realtid med en inbyggd analysöversikt.
Domänhantering
Lägg till och verifiera anpassade avsändardomäner med vägledning för DNS-poster, så att e-postryktet förblir kopplat till din egen infrastruktur.
Schemalagd sändning
Köa e-postmeddelanden för framtida leverans med hjälp av Schedule API, vilket möjliggör drip-kampanjer och tidszonsmedvetna transaktionsflöden.
Webhook-händelser
Ta emot leveranshändelser i realtid — avvisningar, klagomål, öppningar och klick — via konfigurerbara webhooks för vidare bearbetning.
Varför köra useSend på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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