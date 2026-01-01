Installera LightRAG med ettklicksinstallation.
Ett enkelt och snabbt ramverk för hämtningsförstärkt generering som kombinerar vektorsökning med kunskapsgrafer för komplex dokumentanalys.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LightRAG
LightRAG är ett lättviktigt ramverk för hämtningsförstärkt generering som analyserar komplexa dokument inom områden som juridik, hälsovård och finans. Det överbryggar klyftan mellan vektorbaserad RAG och grafbaserad RAG genom att hantera kunskapsgrafer och vektorinbäddningar tillsammans i en enda arkitektur med dubbla nivåer. Detta minskar dramatiskt de LLM-anrop som krävs vid både indexering och frågetid jämfört med community-rapporterade GraphRAG-implementeringar.
Att hosta LightRAG själv på er egen VPS håller era dokument, inbäddningar och kunskapsgraf helt under er kontroll. Anslut till OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic eller vilken OpenAI-kompatibel slutpunkt som helst, och uppdatera kunskapsbaser inkrementellt utan att återuppbygga det globala indexet. På så sätt förblir dynamisk data aktuell utan exorbitanta ombearbetningskostnader.
Viktiga funktioner i LightRAG
Dubbelnivåhämtning
Vektorbäddar och kunskapsgrafentiteter samverkar i en pipeline, vilket överträffar platt vektorsökning vid resonemang över dokument samtidigt som det håller indexeringskostnaderna låga.
Inkrementella kunskapsuppdateringar
Nya dokument går in i den befintliga grafen utan att bygga om det globala indexet, så att dynamisk data förblir aktuell utan kostsam ombearbetning.
Stöd för flera LLM-leverantörer
Anslut till OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt utan att skriva om prompter eller indexera om dina dokument.
Fem frågelägen
Växla mellan hämtningsstrategierna Naive, Local, Global, Hybrid och Mix för att matcha frågans komplexitet mot krav på latens och kostnad.
Inbyggt webbgränssnitt
Webbaserad översikt för att mata in dokument, köra frågor och interaktivt visualisera den genererade kunskapsgrafen.
REST API för integrationer
Autentiserade REST-slutpunkter låter dig bädda in LightRAG i befintliga applikationer och automatisera pipelines för dokumentintag.
Varför köra LightRAG på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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