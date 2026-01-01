LightRAG är ett lättviktigt ramverk för hämtningsförstärkt generering som analyserar komplexa dokument inom områden som juridik, hälsovård och finans. Det överbryggar klyftan mellan vektorbaserad RAG och grafbaserad RAG genom att hantera kunskapsgrafer och vektorinbäddningar tillsammans i en enda arkitektur med dubbla nivåer. Detta minskar dramatiskt de LLM-anrop som krävs vid både indexering och frågetid jämfört med community-rapporterade GraphRAG-implementeringar.

Att hosta LightRAG själv på er egen VPS håller era dokument, inbäddningar och kunskapsgraf helt under er kontroll. Anslut till OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic eller vilken OpenAI-kompatibel slutpunkt som helst, och uppdatera kunskapsbaser inkrementellt utan att återuppbygga det globala indexet. På så sätt förblir dynamisk data aktuell utan exorbitanta ombearbetningskostnader.