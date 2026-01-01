Memos är en självhostad anteckningsapp byggd kring en enkel tidslinje som eliminerar friktionen med traditionella anteckningsverktyg — inga titlar, inga mappar, bara skriv och spara. Den stöder Markdown-formatering, hashtag-organisation, bildbilagor, fulltextsökning och fleranvändaråtkomst från en enda lättviktscontainer som stöds av SQLite.

Att köra Memos på din egen VPS innebär att dina anteckningar aldrig rör en tredjepartsserver, du slipper prenumerationsavgifter, och hela din samlade kunskapsbas förblir tillgänglig på obestämd tid utan risk för tjänstavbrott som påverkar kommersiella anteckningsplattformar.