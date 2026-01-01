Installera Memos med en klicksinstallation.
Lättviktig, integritetsfokuserad anteckningsapp med en friktionsfri tidslinje för att omedelbart fånga tankar.
Välj en VPS-prenumeration för Memos
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Memos
Memos är en självhostad anteckningsapp byggd kring en enkel tidslinje som eliminerar friktionen med traditionella anteckningsverktyg — inga titlar, inga mappar, bara skriv och spara. Den stöder Markdown-formatering, hashtag-organisation, bildbilagor, fulltextsökning och fleranvändaråtkomst från en enda lättviktscontainer som stöds av SQLite.
Att köra Memos på din egen VPS innebär att dina anteckningar aldrig rör en tredjepartsserver, du slipper prenumerationsavgifter, och hela din samlade kunskapsbas förblir tillgänglig på obestämd tid utan risk för tjänstavbrott som påverkar kommersiella anteckningsplattformar.
Viktiga funktioner i Memos
Friktionsfri insamling
Inga titlar eller mappar krävs — öppna appen, skriv din tanke och spara på sekunder utan att avbryta ditt arbetsflöde.
Markdown-stöd
Formatera anteckningar med rubriker, kodblock, checklistor och länkar med standard Markdown-syntax.
Hashtag organisation
Tagga anteckningar med hashtagg när du skriver och filtrera tidslinjen direkt för att granska vilket ämne eller projekt som helst.
Fulltextsökning
Hitta valfri anteckning i hela din historik på millisekunder utan att navigera i mapphierarkier.
Fullständig integritet
Alla anteckningar stannar på din VPS — ingen annonsanalys, ingen molnsynkronisering till tredjeparter och inga prenumerationsavgifter.
Varför köra Memos på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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