Installera Apache Hop med en klicksinstallation.
Visuell plattform för dataorkestrering med öppen källkod för att designa pipelines och arbetsflöden som kan köras var som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Apache Hop
Apache Hop (Hop Orchestration Platform) är ett öppen källkods-projekt för dataintegration och orkestrering som Apache Software Foundation har utvecklat och godkänt som den moderna efterföljaren till Pentaho Data Integration (Kettle). Det gör det möjligt för datatekniker att visuellt designa pipelines och arbetsflöden som flyttar och transformerar data mellan filer, databaser, meddelandeköer, molndatalager och SaaS API:er, utan att skriva anpassad kod.
Denna mall distribuerar Hop Web, den webbläsarbaserade versionen av Hop GUI som körs på Apache Tomcat. Genom att själv hosta Hop på din egen VPS behåller du varje anslutningssträng, autentiseringsuppgift och mellanliggande dataset på infrastruktur som du kontrollerar, utan avgifter per användare, per pipeline eller per radvolym som är vanliga för kommersiella ETL-plattformar.
Viktiga funktioner i Apache Hop
Visuell pipeline-designer
Dra-och-släpp-redigerare med över 200 transformationer och åtgärder som täcker filer, databaser, API:er, meddelandeköer och datakvalitetskontroller – inget Java eller Python krävs för att bygga produktionspipelines.
Webbläsarbaserat användargränssnitt
Tomcat levererar samma Hop GUI-upplevelse som skrivbordsklienten, så att team kan designa pipelines från vilken webbläsare som helst utan lokala Java-installationer.
Motoroberoende exekvering
Designa en gång och kör pipelines på den inbyggda Hop-motorn, Apache Spark, Apache Flink eller Google Cloud Dataflow genom Apache Beam runner-abstraktionen.
Metadatadrivna arbetsflöden
Återanvänd anslutningar, körkonfigurationer, pipeline-mallar och enhetstester som förstklassiga metadataobjekt som ni checkar in i Git tillsammans med pipeline-definitionerna.
Inbyggd datahärkomst
Varje transformation registrerar indata, utdata och fältmappningar så att analytiker kan spåra en kolumn tillbaka till dess källfiler eller tabeller över komplexa arbetsflöden i flera steg.
Varför köra Apache Hop på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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