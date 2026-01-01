Upp till 69 % rabatt på Apache Hop

Installera Apache Hop med en klicksinstallation.

Visuell plattform för dataorkestrering med öppen källkod för att designa pipelines och arbetsflöden som kan köras var som helst.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90 kr /mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Apache Hop med en klicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90 kr
60,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90 kr
88,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90 kr
121,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90 kr
243,90 kr /mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Apache Hop

Apache Hop (Hop Orchestration Platform) är ett öppen källkods-projekt för dataintegration och orkestrering som Apache Software Foundation har utvecklat och godkänt som den moderna efterföljaren till Pentaho Data Integration (Kettle). Det gör det möjligt för datatekniker att visuellt designa pipelines och arbetsflöden som flyttar och transformerar data mellan filer, databaser, meddelandeköer, molndatalager och SaaS API:er, utan att skriva anpassad kod.

Denna mall distribuerar Hop Web, den webbläsarbaserade versionen av Hop GUI som körs på Apache Tomcat. Genom att själv hosta Hop på din egen VPS behåller du varje anslutningssträng, autentiseringsuppgift och mellanliggande dataset på infrastruktur som du kontrollerar, utan avgifter per användare, per pipeline eller per radvolym som är vanliga för kommersiella ETL-plattformar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Apache Hop

Visuell pipeline-designer

Dra-och-släpp-redigerare med över 200 transformationer och åtgärder som täcker filer, databaser, API:er, meddelandeköer och datakvalitetskontroller – inget Java eller Python krävs för att bygga produktionspipelines.

Webbläsarbaserat användargränssnitt

Tomcat levererar samma Hop GUI-upplevelse som skrivbordsklienten, så att team kan designa pipelines från vilken webbläsare som helst utan lokala Java-installationer.

Motoroberoende exekvering

Designa en gång och kör pipelines på den inbyggda Hop-motorn, Apache Spark, Apache Flink eller Google Cloud Dataflow genom Apache Beam runner-abstraktionen.

Metadatadrivna arbetsflöden

Återanvänd anslutningar, körkonfigurationer, pipeline-mallar och enhetstester som förstklassiga metadataobjekt som ni checkar in i Git tillsammans med pipeline-definitionerna.

Inbyggd datahärkomst

Varje transformation registrerar indata, utdata och fältmappningar så att analytiker kan spåra en kolumn tillbaka till dess källfiler eller tabeller över komplexa arbetsflöden i flera steg.

Varför köra Apache Hop på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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