Apache Hop (Hop Orchestration Platform) är ett öppen källkods-projekt för dataintegration och orkestrering som Apache Software Foundation har utvecklat och godkänt som den moderna efterföljaren till Pentaho Data Integration (Kettle). Det gör det möjligt för datatekniker att visuellt designa pipelines och arbetsflöden som flyttar och transformerar data mellan filer, databaser, meddelandeköer, molndatalager och SaaS API:er, utan att skriva anpassad kod.

Denna mall distribuerar Hop Web, den webbläsarbaserade versionen av Hop GUI som körs på Apache Tomcat. Genom att själv hosta Hop på din egen VPS behåller du varje anslutningssträng, autentiseringsuppgift och mellanliggande dataset på infrastruktur som du kontrollerar, utan avgifter per användare, per pipeline eller per radvolym som är vanliga för kommersiella ETL-plattformar.