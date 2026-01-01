Installera Maybe med ettklicksinstallation.
App med öppen källkod för personlig ekonomi och förmögenhetsförvaltning som lagrar dina finansiella data helt på din server.
Välj en VPS-prenumeration för Maybe
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Maybe
Maybe är en helt öppen källkods-plattform för personlig ekonomi och förmögenhetsförvaltning, ursprungligen byggd som en riskkapitalfinansierad startup och senare släppt under AGPLv3. Den samlar bankkonton, investeringsportföljer, fastigheter och skulder i en enda översikt med spårning av nettovärde, transaktionskategorisering och budgetplanering. Valfri OpenAI-integration lägger till AI-drivna finansiella insikter utan att göra dem obligatoriska.
Att driftsätta Maybe på din egen VPS innebär att din känsliga finansiella data aldrig passerar genom tredjepartsservrar, du undviker återkommande SaaS-avgifter, och du behåller fullständiga export- och anpassningsmöjligheter som kommersiella plattformar begränsar.
Viktiga funktioner i Maybe
Nettoförmögenhetsuppföljning
Samla alla konton och tillgångar i en översikt med historiska trender och stöd för flera valutor.
Investeringsportfölj
Övervaka aktier, krypto och andra investeringar med automatisk synkronisering från stora mäklarfirmor och realtidsuppdateringar.
Transaktionskategorisering
Smarta regler och valfri AI-driven automatisering klassificerar utgifter så att budgetar förblir korrekta utan manuell ansträngning.
Fullständig dataintegritet
Finansiell data finns endast på din VPS — ingen tredjepartsåtkomst, ingen annonsanalys, inga SaaS-prenumerationsavgifter.
AI ekonomiinsikter
Ta med din egen OpenAI API-nyckel för att låsa upp konversationsbaserad finansiell rådgivning och automatiserade kategoriseringsförslag.
Varför köra Maybe på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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