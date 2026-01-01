Maybe är en helt öppen källkods-plattform för personlig ekonomi och förmögenhetsförvaltning, ursprungligen byggd som en riskkapitalfinansierad startup och senare släppt under AGPLv3. Den samlar bankkonton, investeringsportföljer, fastigheter och skulder i en enda översikt med spårning av nettovärde, transaktionskategorisering och budgetplanering. Valfri OpenAI-integration lägger till AI-drivna finansiella insikter utan att göra dem obligatoriska.

Att driftsätta Maybe på din egen VPS innebär att din känsliga finansiella data aldrig passerar genom tredjepartsservrar, du undviker återkommande SaaS-avgifter, och du behåller fullständiga export- och anpassningsmöjligheter som kommersiella plattformar begränsar.