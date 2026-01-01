Installera Invoice Ninja med ettklicksinstallation.
Öppen källkodsplattform för fakturering och betalningar, utvecklad för frilansare och småföretag.
Välj en VPS-prenumeration för Invoice Ninja
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Invoice Ninja
Invoice Ninja är en funktionsrik plattform med öppen källkod för att skapa fakturor, spåra utgifter, hantera kunder och ta emot betalningar. Över 100 000 företag världen över litar på den, och den stöder fler än 40 betalningsgateways, automatiserade påminnelser, återkommande fakturor och tidsspårning – allt i en och samma självhostade applikation.
Att köra Invoice Ninja på din egen VPS håller din finansiella data under din kontroll, utan transaktionsavgifter, prenumerationskostnader eller leverantörslåsning. Du får fullt ägandeskap över klientregister, betalningshistorik och finansiella rapporter utan att dela känslig affärsdata med tredjeparts SaaS-leverantörer.
Viktiga funktioner i Invoice Ninja
Multi-gateway-betalningar
Ta emot betalningar via Stripe, PayPal, Authorize.net och 40+ andra betalningsportaler direkt på kundfakturor utan extra prenumerationer.
Återkommande fakturor
Automatisera fakturering för avtalskunder med schemalagda fakturor som systemet genererar och skickar enligt en konfigurerad cykel utan manuell hantering.
Tidsspårning
Logga fakturerbara timmar med den inbyggda timern och omvandla spårad tid direkt till fakturarader med ett enda klick.
Kundportal
Ge era kunder en varumärkesanpassad självbetjäningsportal där de kan se fakturor, göra betalningar och ladda ner kontoutdrag utan att kontakta er direkt.
Utgiftshantering
Spåra företagskostnader, bifoga kvitton och fakturera kunder för kostnaderna i ett sömlöst arbetsflöde.
Varför köra Invoice Ninja på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.