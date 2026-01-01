Invoice Ninja är en funktionsrik plattform med öppen källkod för att skapa fakturor, spåra utgifter, hantera kunder och ta emot betalningar. Över 100 000 företag världen över litar på den, och den stöder fler än 40 betalningsgateways, automatiserade påminnelser, återkommande fakturor och tidsspårning – allt i en och samma självhostade applikation.

Att köra Invoice Ninja på din egen VPS håller din finansiella data under din kontroll, utan transaktionsavgifter, prenumerationskostnader eller leverantörslåsning. Du får fullt ägandeskap över klientregister, betalningshistorik och finansiella rapporter utan att dela känslig affärsdata med tredjeparts SaaS-leverantörer.