Installera Bytebase med ett klick.
Plattform för databas-DevOps med öppen källkod för att granska, godkänna och driftsätta schemaändringar säkert i olika miljöer.
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Vad du kan bygga med Bytebase
Bytebase är en databas DevOps-plattform med öppen källkod som tillför mjukvaruutvecklingsdisciplin till databasändringshantering. Där de flesta team förlitar sig på ad hoc SQL-skript eller informella DBA-godkännanden, tillhandahåller Bytebase strukturerade granskningsarbetsflöden, utrullningspipelines för flera miljöer och över 200 inbyggda SQL-granskningsregler som speglar hur applikationskod levereras.
Den stöder över 20 databassystem — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake och fler — från ett enda webbgränssnitt. Självhostning håller databasautentiseringsuppgifter och ändringshistorik helt inom din egen infrastruktur, utan att någon tredjepartstjänst någonsin får åtkomst till dina scheman eller data.
Viktiga funktioner i Bytebase
Arbetsflöden för databasändringar
Dirigera varje schemamigrering genom konfigurerbara gransknings- och godkännandesteg innan den når någon databasmiljö.
Inbyggd SQL-granskning
Över 200 regler upptäcker anti-mönster, saknade index och destruktiva operationer automatiskt innan man godkänner en ändring.
GitOps-integration
Länka Bytebase till ditt Git-arkiv så att databasmigreringar följer samma pull-request-process som applikationskod.
Flermiljöutrullningar
Definiera sekventiella pipelines över utveckling, testmiljö och produktion med obligatoriska godkännandesteg i varje steg.
Revision och efterlevnad
En manipulationssäker logg registrerar varje migrering och godkännande med tidsstämplar och användaridentifiering, vilket stöder SOC 2 och liknande ramverk.
Varför köra Bytebase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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