Bytebase är en databas DevOps-plattform med öppen källkod som tillför mjukvaruutvecklingsdisciplin till databasändringshantering. Där de flesta team förlitar sig på ad hoc SQL-skript eller informella DBA-godkännanden, tillhandahåller Bytebase strukturerade granskningsarbetsflöden, utrullningspipelines för flera miljöer och över 200 inbyggda SQL-granskningsregler som speglar hur applikationskod levereras.

Den stöder över 20 databassystem — PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Redis, ClickHouse, Snowflake och fler — från ett enda webbgränssnitt. Självhostning håller databasautentiseringsuppgifter och ändringshistorik helt inom din egen infrastruktur, utan att någon tredjepartstjänst någonsin får åtkomst till dina scheman eller data.