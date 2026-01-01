Installera Para med ettklicksinstallation
Öppen källkodsbaserat backend-ramverk som tillhandahåller ett JSON REST API för objektpersistens, fulltextsökning och fleranvändarstöd.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Para
Para är ett skalbart backend-ramverk med öppen källkod som hanterar objektpersistens, fulltextsökning, cachelagring och autentisering så att utvecklare kan fokusera på att bygga sin applikation istället för dess infrastruktur. Det exponerar allt via ett rent JSON REST API säkrat med JWT-tokens eller AWS Signature V4, redo att tjäna vilken frontend, mobilapp eller tjänst som helst.
Standardinställningen körs helt självständigt med en inbäddad H2-databas och Lucene-sökmotor – ingen extern databas krävs. Självhostning på din VPS ger dig ett privat backend-API utan avgifter per förfrågan, full datakontroll och stöd för plugins som kan byta ut PostgreSQL, MySQL, MongoDB eller Elasticsearch när dina behov växer.
Viktiga funktioner i Para
JSON-objektpersistens
Lagra, hämta och fråga valfritt objekt via ett rent REST API med ett pluggbart databaslager som stöder H2, PostgreSQL, MySQL och MongoDB.
Inbyggd sökning
Lucene-driven fulltextsökning fungerar direkt utan extra konfiguration, vilket möjliggör omedelbar sökning i alla lagrade objekt.
Fleranvändararkitektur
Isolera data per applikation med inbyggt stöd för multi-tenancy — varje app får sin egen tabell, sökindex och cache-namnrymd.
JWT-autentisering
Autentisera API-förfrågningar med JWT-token eller AWS Signature V4, med inbyggd användarhantering och stöd för social inloggning.
Plugin-ekosystem
Byt ut standard-H2- och Lucene-backend-systemen mot PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB eller Hazelcast med officiella tillägg när dina behov växer.
Varför köra Para på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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