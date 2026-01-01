Para är ett skalbart backend-ramverk med öppen källkod som hanterar objektpersistens, fulltextsökning, cachelagring och autentisering så att utvecklare kan fokusera på att bygga sin applikation istället för dess infrastruktur. Det exponerar allt via ett rent JSON REST API säkrat med JWT-tokens eller AWS Signature V4, redo att tjäna vilken frontend, mobilapp eller tjänst som helst.

Standardinställningen körs helt självständigt med en inbäddad H2-databas och Lucene-sökmotor – ingen extern databas krävs. Självhostning på din VPS ger dig ett privat backend-API utan avgifter per förfrågan, full datakontroll och stöd för plugins som kan byta ut PostgreSQL, MySQL, MongoDB eller Elasticsearch när dina behov växer.