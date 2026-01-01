PinePods är en podcast-hanterare med öppen källkod, byggd för hushåll, team och enskilda lyssnare som vill hålla sin lyssningshistorik borta från tredjepartsservrar. Den kombinerar ett polerat webbgränssnitt med inbyggda Android-, iOS- och skrivbordsklienter, så att varje enhet förblir synkroniserad utan att förlita sig på kommersiella podcastplattformar.

Det som får PinePods att sticka ut är dess förstklassiga fleranvändarmodell, parerad med inbyggt stöd för gpodder API och PodcastIndex-integration. Varje medlem får oberoende prenumerationer, kö och uppspelningshistorik samtidigt som de delar en enda backend. Att själv hosta servern på din egen VPS håller din prenumerationslista, lyssningsvanor och nedladdade avsnitt helt privata och fria från annonsspårare.