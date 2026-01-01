Installera PinePods med en klicksinstallation.
Självhostad fleranvändarpodcast-hanterare med enhetsövergripande synkronisering, PodcastIndex-sökning och inbyggda mobilappar.
Välj en VPS-prenumeration för PinePods
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PinePods
PinePods är en podcast-hanterare med öppen källkod, byggd för hushåll, team och enskilda lyssnare som vill hålla sin lyssningshistorik borta från tredjepartsservrar. Den kombinerar ett polerat webbgränssnitt med inbyggda Android-, iOS- och skrivbordsklienter, så att varje enhet förblir synkroniserad utan att förlita sig på kommersiella podcastplattformar.
Det som får PinePods att sticka ut är dess förstklassiga fleranvändarmodell, parerad med inbyggt stöd för gpodder API och PodcastIndex-integration. Varje medlem får oberoende prenumerationer, kö och uppspelningshistorik samtidigt som de delar en enda backend. Att själv hosta servern på din egen VPS håller din prenumerationslista, lyssningsvanor och nedladdade avsnitt helt privata och fria från annonsspårare.
Viktiga funktioner i PinePods
Fleranvändarkonton
Varje medlem har egna prenumerationer, köer och lyssningshistorik, med en delad server som stöd – perfekt för familjer eller delade hushåll.
Enhetsövergripande synkronisering
Uppspelningsposition, kö och prenumerationer synkroniseras i realtid mellan webb-, Android-, iOS- och skrivbordsklienter via det inbyggda gpodder-API:et.
PodcastIndex-sökning
Upptäck nya program via den öppna PodcastIndex-katalogen eller iTunes-sökning utan att skicka förfrågningar till annonsfinansierade kataloger.
Avsnittsnedladdningar
Ladda ner avsnitt till servern för lyssning offline, arkivering och skydd mot att program försvinner från offentliga flöden.
YouTube-kanaler
Prenumerera på YouTube-kanaler som podcaster, med ljudextraktion så att du kan lyssna på samma sätt som du gör på vanliga program.
OPML-import och säkerhetskopiering
Flytta in dina befintliga podcastprenumerationer via OPML, schemalägg automatiska säkerhetskopior och exportera allt när du behöver det.
Varför köra PinePods på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.