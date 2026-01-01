Installera LocalAI med en klicksinstallation.
Självhostad, OpenAI API-kompatibel inferensserver som kör LLM:er, bildgenerering och ljudtranskription på din egen hårdvara.
Välj en VPS-prenumeration för LocalAI
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LocalAI
LocalAI är ett gratis, öppen källkods-alternativ till OpenAI API som körs helt på din egen infrastruktur. Det implementerar OpenAI REST API-specifikationen, så alla applikationer byggda för OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen och hundratals andra — kan byta till LocalAI genom att ändra en enda endpoint-URL utan krav på kodändringar. Det stöder språkmodeller via llama.cpp, bildgenerering via Stable Diffusion och ljudtranskription via Whisper, allt levererat från en enda container med ett inbyggt modellgalleri och chattgränssnitt.
Att självhysa LocalAI innebär att dina prompter, svar och genererade innehåll aldrig lämnar din server. Det finns inga kostnader per token, inga hastighetsbegränsningar och inget beroende av tredjeparts API-tillgänglighet — vilket gör det praktiskt för integritetskänsliga arbetsbelastningar och kostnadsmedvetna produktionsdistributioner.
Viktiga funktioner i LocalAI
OpenAI API-kompatibel
Fungera som en ersättning för OpenAI API-anrop utan att ändra applikationskod – uppdatera bara bas-URL:en och byt API-nyckeln.
Multi-modal inferens
Kör språkmodeller, bildgenerering (Stable Diffusion) och ljudtranskription (Whisper) från en enda server under ett enhetligt API.
Inbyggt modellgalleri
Bläddra, ladda ner och aktivera förkonfigurerade modeller via webbgränssnittet utan att skriva konfigurationsfiler eller köra CLI-kommandon.
Endast CPU-drift
Fungerar på standard VPS-hårdvara utan GPU-krav — Vi stöder GPU-acceleration när den är tillgänglig, men vi kräver den aldrig.
Inga tokenkostnader
Obegränsad inferens utan prissättning per förfrågan, användningskvoter eller fakturering — din enda kostnad är den VPS som kör den.
Varför köra LocalAI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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