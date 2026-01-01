LocalAI är ett gratis, öppen källkods-alternativ till OpenAI API som körs helt på din egen infrastruktur. Det implementerar OpenAI REST API-specifikationen, så alla applikationer byggda för OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen och hundratals andra — kan byta till LocalAI genom att ändra en enda endpoint-URL utan krav på kodändringar. Det stöder språkmodeller via llama.cpp, bildgenerering via Stable Diffusion och ljudtranskription via Whisper, allt levererat från en enda container med ett inbyggt modellgalleri och chattgränssnitt.

Att självhysa LocalAI innebär att dina prompter, svar och genererade innehåll aldrig lämnar din server. Det finns inga kostnader per token, inga hastighetsbegränsningar och inget beroende av tredjeparts API-tillgänglighet — vilket gör det praktiskt för integritetskänsliga arbetsbelastningar och kostnadsmedvetna produktionsdistributioner.