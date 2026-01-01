GeoServer är en öppen källkods-Java-server som låter dig publicera, dela och redigera geospatial data med öppna OGC-standarder. Den läser vektor- och rasterkällor från PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF och dussintals andra format, och exponerar dem sedan via Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service och Web Processing Service-slutpunkter som vilken GIS-klient eller webbkartbibliotek som helst kan konsumera.

Att själva hosta GeoServer på er egen VPS håller proprietära dataset, lagerstilar och åtkomstregler inom infrastruktur ni kontrollerar, utan avgift per lager och utan uppladdningsbegränsningar. En webbläsarbaserad administratörskonsol låter er lägga till lagringsplatser, konfigurera lager och finjustera cachning utan att röra XML, medan den persistenta datakatalogen överlever omstarter av containrar och uppgraderingar.