Upp till 69 % rabatt på GeoServer

Installera GeoServer med en ettklicksinstallation.

Geospatial server med öppen källkod som publicerar kartor och geodata genom OGC-standarder som WMS, WFS och WCS.

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60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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238,90kr
86,90kr/mån
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100 GB NVMe-diskutrymme
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200 GB NVMe-diskutrymme
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
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193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med GeoServer

GeoServer är en öppen källkods-Java-server som låter dig publicera, dela och redigera geospatial data med öppna OGC-standarder. Den läser vektor- och rasterkällor från PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF och dussintals andra format, och exponerar dem sedan via Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service och Web Processing Service-slutpunkter som vilken GIS-klient eller webbkartbibliotek som helst kan konsumera.

Att själva hosta GeoServer på er egen VPS håller proprietära dataset, lagerstilar och åtkomstregler inom infrastruktur ni kontrollerar, utan avgift per lager och utan uppladdningsbegränsningar. En webbläsarbaserad administratörskonsol låter er lägga till lagringsplatser, konfigurera lager och finjustera cachning utan att röra XML, medan den persistenta datakatalogen överlever omstarter av containrar och uppgraderingar.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i GeoServer

Stöd för OGC-standarder

Tillhandahåller WMS-, WMTS-, WFS-, WCS-, WPS- och OGC API-slutpunkter så att alla standardkompatibla GIS- eller webbkartklienter kan ansluta utan anpassade adaptrar.

Många datakällor

Läser PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID och andra vektor- och rasterformat från en enda server.

Anpassad kartstil

Styla lager med SLD- eller CSS-regler, förhandsgranska dem live i adminpanelen och återanvänd samma stilar över kartor och tile-cacheminnen.

Inbyggd brickcachning

Integrerad GeoWebCache förrenderar och levererar kartbrickor, så att tunga WMS-lager förblir snabba under belastning utan en extra cachetjänst.

Administratörskonsol för webbläsare

Konfigurera arbetsytor, datalager, lager och åtkomstregler från ett webbgränssnitt utan att redigera XML eller starta om servern.

Säker åtkomst till lager

Lager- och tjänstspecifika säkerhetsregler med rollbaserad autentisering begränsar känsliga datauppsättningar till rätt användare och klienter.

Varför köra GeoServer på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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