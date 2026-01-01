Installera GeoServer med en ettklicksinstallation.
Geospatial server med öppen källkod som publicerar kartor och geodata genom OGC-standarder som WMS, WFS och WCS.
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Vad du kan bygga med GeoServer
GeoServer är en öppen källkods-Java-server som låter dig publicera, dela och redigera geospatial data med öppna OGC-standarder. Den läser vektor- och rasterkällor från PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF och dussintals andra format, och exponerar dem sedan via Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service och Web Processing Service-slutpunkter som vilken GIS-klient eller webbkartbibliotek som helst kan konsumera.
Att själva hosta GeoServer på er egen VPS håller proprietära dataset, lagerstilar och åtkomstregler inom infrastruktur ni kontrollerar, utan avgift per lager och utan uppladdningsbegränsningar. En webbläsarbaserad administratörskonsol låter er lägga till lagringsplatser, konfigurera lager och finjustera cachning utan att röra XML, medan den persistenta datakatalogen överlever omstarter av containrar och uppgraderingar.
Viktiga funktioner i GeoServer
Stöd för OGC-standarder
Tillhandahåller WMS-, WMTS-, WFS-, WCS-, WPS- och OGC API-slutpunkter så att alla standardkompatibla GIS- eller webbkartklienter kan ansluta utan anpassade adaptrar.
Många datakällor
Läser PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID och andra vektor- och rasterformat från en enda server.
Anpassad kartstil
Styla lager med SLD- eller CSS-regler, förhandsgranska dem live i adminpanelen och återanvänd samma stilar över kartor och tile-cacheminnen.
Inbyggd brickcachning
Integrerad GeoWebCache förrenderar och levererar kartbrickor, så att tunga WMS-lager förblir snabba under belastning utan en extra cachetjänst.
Administratörskonsol för webbläsare
Konfigurera arbetsytor, datalager, lager och åtkomstregler från ett webbgränssnitt utan att redigera XML eller starta om servern.
Säker åtkomst till lager
Lager- och tjänstspecifika säkerhetsregler med rollbaserad autentisering begränsar känsliga datauppsättningar till rätt användare och klienter.
Varför köra GeoServer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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