LLDAP är en lättviktig autentiseringsserver med fördefinierade inställningar som exponerar ett standard LDAP-gränssnitt som stöds av ett användarvänligt webbadministrationsgränssnitt. Där traditionella LDAP-installationer kräver hundratals sidor med schema, ACL:er och slapd-konfiguration, levereras LLDAP med förnuftiga standardinställningar direkt: fördefinierade användar-/grupp-/e-postscheman, en grafisk användarhanterare och en enda binär fil som startar på millisekunder.

Att själv hosta LLDAP på din VPS ger dig en enda källa till sanning för användarkonton över alla självhostade applikationer som använder LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana och dussintals fler — utan den operativa bördan av OpenLDAP. Användare finns på ett ställe, lösenordsändringar sprids överallt, och grupper kontrollerar åtkomst centralt.