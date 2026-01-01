Installera LLDAP med ett klick
Lättviktig autentiseringsserver som tillhandahåller en förenklad LDAP-backend med en bestämd inriktning för egenhostade applikationer.
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Vad du kan bygga med LLDAP
LLDAP är en lättviktig autentiseringsserver med fördefinierade inställningar som exponerar ett standard LDAP-gränssnitt som stöds av ett användarvänligt webbadministrationsgränssnitt. Där traditionella LDAP-installationer kräver hundratals sidor med schema, ACL:er och slapd-konfiguration, levereras LLDAP med förnuftiga standardinställningar direkt: fördefinierade användar-/grupp-/e-postscheman, en grafisk användarhanterare och en enda binär fil som startar på millisekunder.
Att själv hosta LLDAP på din VPS ger dig en enda källa till sanning för användarkonton över alla självhostade applikationer som använder LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana och dussintals fler — utan den operativa bördan av OpenLDAP. Användare finns på ett ställe, lösenordsändringar sprids överallt, och grupper kontrollerar åtkomst centralt.
Viktiga funktioner i LLDAP
LDAP för oss andra
Standardkompatibel LDAP-server med rimliga standardinställningar så att appar som förväntar sig OpenLDAP fungerar utan bördan av schema- och ACL-underhåll.
Webbadmin UI
Hantera användare, grupper och medlemskap via ett grafiskt gränssnitt – inga ldif-filer, ingen ldapadd via kommandoraden, ingen schemaredigering.
En enda sanningskälla
Varje egenvärd app läser från en användardatabas, så lösenordsändringar, avaktiveringar och uppdateringar av gruppmedlemskap gäller överallt samtidigt.
GraphQL admin-API
Automatisera provisionering och grupphantering via ett typat GraphQL API utöver det standardiserade LDAP-bindnings-/sökgränssnittet.
Arbetsflöde för återställning av lösenord
Inbyggt flöde för återställning av lösenord via e-post för slutanvändare så att administratörer inte blir en support för glömda lösenord.
Litet fotavtryck
Enkel Rust-binär med SQLite-beständighet använder minimalt med CPU och RAM, vilket lämnar utrymme på VPS:en för de appar som faktiskt behöver det.
Varför köra LLDAP på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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