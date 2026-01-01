Installera MiroTalk med ett klick.
Självhostad P2P-videokonferens med obegränsat antal rum, skärmdelning och deltagarna behöver inte installera någon app.
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Vad du kan bygga med MiroTalk
MiroTalk P2P är en självhostad WebRTC-videokonferensplattform som dirigerar media direkt mellan deltagare – inte via din server. Eftersom videoströmmar färdas peer-to-peer är latensen minimal och din VPS använder sin bandbredd endast för signalering, även när flera rum är aktiva samtidigt. Deltagare ansluter från vilken modern webbläsare som helst via en delbar länk, och de behöver varken konto, nedladdning eller plugin.
Till skillnad från molntjänster som loggar och bearbetar mötesdata på sin infrastruktur, håller självhostad MiroTalk varje konversation på hårdvara du äger. Du kan lösenordsskydda rum, värdskydd begränsar skapandet av sessioner till auktoriserade användare, och ett REST API låter dig integrera skapandet av möten i dina egna applikationer.
Viktiga funktioner i MiroTalk
Peer-to-peer-media
Video och ljud strömmar direkt mellan deltagarna — inte via er server — vilket håller latensen låg och bandbreddskostnaderna nära noll, oavsett hur många rum som är igång samtidigt.
Ingen app krävs
Deltagare ansluter sig från vilken modern webbläsare som helst via en delbar länk utan krav på kontoregistrering, nedladdning eller webbläsarplugin.
Skärmdelning och inspelning
Dela din skärm eller ett specifikt programfönster, och spela in sessioner lokalt på din enhet utan att lagra inspelningar på servern.
Whiteboard och fildelning
Samarbeta i realtid på en delad whiteboard och överför filer direkt mellan deltagare under en session utan extern lagring.
Värdskydd
Kräv ett lösenord för att skapa nya rum, vilket begränsar sessionsskapandet till auktoriserade användare, samtidigt som deltagarnas anslutningslänkar förblir öppna och friktionsfria.
REST API och embedding
Skapa rum och generera anslutningstoken programmatiskt via ett dokumenterat REST API, och bädda in konferensgränssnittet på vilken webbplats som helst som en iframe.
Varför köra MiroTalk på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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