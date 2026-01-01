MiroTalk P2P är en självhostad WebRTC-videokonferensplattform som dirigerar media direkt mellan deltagare – inte via din server. Eftersom videoströmmar färdas peer-to-peer är latensen minimal och din VPS använder sin bandbredd endast för signalering, även när flera rum är aktiva samtidigt. Deltagare ansluter från vilken modern webbläsare som helst via en delbar länk, och de behöver varken konto, nedladdning eller plugin.

Till skillnad från molntjänster som loggar och bearbetar mötesdata på sin infrastruktur, håller självhostad MiroTalk varje konversation på hårdvara du äger. Du kan lösenordsskydda rum, värdskydd begränsar skapandet av sessioner till auktoriserade användare, och ett REST API låter dig integrera skapandet av möten i dina egna applikationer.