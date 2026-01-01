Installera HFS med ettklicksinstallation.
Självhostad HTTP-filserver som låter dig dela filer direkt från din disk via ett modernt webbgränssnitt.
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Vad du kan bygga med HFS
HFS (HTTP File Server) är en lättviktig, självhostad filserver som förvandlar din VPS till ett fullt fungerande nav för fildelning som du kan komma åt från vilken webbläsare som helst. Den erbjuder ett rent, responsivt webbgränssnitt för att bläddra, ladda ner och ladda upp filer utan att kräva någon installation av klientprogramvara.
Med inbyggda användarkonton, åtkomstkontroll per mapp, bandbreddsbegränsning och ett virtuellt filsystem ger HFS dig fullständig kontroll över vem som kan komma åt vilka filer. Att själv hosta på din egen VPS innebär obegränsat lagringsutrymme och bandbredd utan månatliga avgifter per användare.
Viktiga funktioner i HFS
Virtuellt filsystem
Organisera delat innehåll i en virtuell mappstruktur oberoende av din faktiska diskstruktur, vilket ger dig full kontroll över vad användarna ser.
Användarkonton och behörigheter
Skapa konton med mappbaserade läs-, skriv- och raderingsbehörigheter så att olika användare endast får åtkomst till de filer som de är behöriga att se.
Återupptagbara uppladdningar och nedladdningar
Stöder återupptagbara överföringar så att stora filoperationer överlever nätverksavbrott utan att börja om från början.
Bandbreddsstrypning
Ställ in uppladdnings- och nedladdningshastighetsgränser per användare eller globalt för att hålla din server responsiv även under tunga filöverföringar.
Pluginsystem
Utöka HFS med community-plugins för miniatyrbilder, LDAP-autentisering, skydd mot brute-force-attacker, teman och mer.
Varför köra HFS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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