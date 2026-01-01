HFS (HTTP File Server) är en lättviktig, självhostad filserver som förvandlar din VPS till ett fullt fungerande nav för fildelning som du kan komma åt från vilken webbläsare som helst. Den erbjuder ett rent, responsivt webbgränssnitt för att bläddra, ladda ner och ladda upp filer utan att kräva någon installation av klientprogramvara.

Med inbyggda användarkonton, åtkomstkontroll per mapp, bandbreddsbegränsning och ett virtuellt filsystem ger HFS dig fullständig kontroll över vem som kan komma åt vilka filer. Att själv hosta på din egen VPS innebär obegränsat lagringsutrymme och bandbredd utan månatliga avgifter per användare.