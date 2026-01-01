Upp till 69 % rabatt på Reitti

Installera Reitti med ett klick.

Självhostad plattform för platspårning och tidslinje som håller din rörelsehistorik privat som ett alternativ till Google Tidslinje.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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86,90kr/mån
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8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Reitti

Reitti är en självhävd platsspårnings- och tidslinjeapplikation som ger dig ett privat alternativ till Google Tidslinje. Importera din befintliga historik från Google Maps Tidslinje-exporter, GPX-filer och GeoJSON, eller mata in livepositioner från telefonappar som OwnTracks och GPSLogger för att bygga en kontinuerlig registrering av var du har varit.

Reitti upptäcker automatiskt betydande platser och resor, och visualiserar dem sedan på en interaktiv karta med dagliga tidslinjer och rörelsestatistik. Eftersom allt körs på din egen server lämnar din detaljerade platshistorik aldrig din infrastruktur och används aldrig för reklam. Denna mall inkluderar en PostGIS-databas för geospatiala frågor, en Redis-cache och en medföljande kartbrickscache så att hela stacken fungerar tillsammans direkt.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Reitti

Flerkällsimport

Importera historik från Google Maps tidslinjeexporter, GPX-filer och GeoJSON, eller strömma livedata från OwnTracks och GPSLogger.

Automatisk platsdetektering

Reitti analyserar dina rådata för att upptäcka betydelsefulla och besökta platser utan manuell taggning.

Insikter om resor och resande

Vi grupperar dina rörelser i resor med avstånd, varaktigheter och transportsätt, så att din tidslinje blir som en dagbok.

Interaktiv karttidslinje

Utforska vilken dag som helst på en interaktiv karta med rutter, hållplatser och en kronologisk tidslinje över din aktivitet.

Självhostad integritet

All platsdata stannar i din egen PostGIS-databas, och vi delar den aldrig med Google eller använder den för annonsering.

Varför köra Reitti på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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