Reitti är en självhävd platsspårnings- och tidslinjeapplikation som ger dig ett privat alternativ till Google Tidslinje. Importera din befintliga historik från Google Maps Tidslinje-exporter, GPX-filer och GeoJSON, eller mata in livepositioner från telefonappar som OwnTracks och GPSLogger för att bygga en kontinuerlig registrering av var du har varit.

Reitti upptäcker automatiskt betydande platser och resor, och visualiserar dem sedan på en interaktiv karta med dagliga tidslinjer och rörelsestatistik. Eftersom allt körs på din egen server lämnar din detaljerade platshistorik aldrig din infrastruktur och används aldrig för reklam. Denna mall inkluderar en PostGIS-databas för geospatiala frågor, en Redis-cache och en medföljande kartbrickscache så att hela stacken fungerar tillsammans direkt.