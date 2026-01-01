Installera Reitti med ett klick.
Självhostad plattform för platspårning och tidslinje som håller din rörelsehistorik privat som ett alternativ till Google Tidslinje.
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Vad du kan bygga med Reitti
Reitti är en självhävd platsspårnings- och tidslinjeapplikation som ger dig ett privat alternativ till Google Tidslinje. Importera din befintliga historik från Google Maps Tidslinje-exporter, GPX-filer och GeoJSON, eller mata in livepositioner från telefonappar som OwnTracks och GPSLogger för att bygga en kontinuerlig registrering av var du har varit.
Reitti upptäcker automatiskt betydande platser och resor, och visualiserar dem sedan på en interaktiv karta med dagliga tidslinjer och rörelsestatistik. Eftersom allt körs på din egen server lämnar din detaljerade platshistorik aldrig din infrastruktur och används aldrig för reklam. Denna mall inkluderar en PostGIS-databas för geospatiala frågor, en Redis-cache och en medföljande kartbrickscache så att hela stacken fungerar tillsammans direkt.
Viktiga funktioner i Reitti
Flerkällsimport
Importera historik från Google Maps tidslinjeexporter, GPX-filer och GeoJSON, eller strömma livedata från OwnTracks och GPSLogger.
Automatisk platsdetektering
Reitti analyserar dina rådata för att upptäcka betydelsefulla och besökta platser utan manuell taggning.
Insikter om resor och resande
Vi grupperar dina rörelser i resor med avstånd, varaktigheter och transportsätt, så att din tidslinje blir som en dagbok.
Interaktiv karttidslinje
Utforska vilken dag som helst på en interaktiv karta med rutter, hållplatser och en kronologisk tidslinje över din aktivitet.
Självhostad integritet
All platsdata stannar i din egen PostGIS-databas, och vi delar den aldrig med Google eller använder den för annonsering.
Varför köra Reitti på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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