Grafana Pyroscope är en kontinuerlig profileringsdatabas med öppen källkod, byggd för att lagra och fråga profileringsdata från produktionsapplikationer i stor skala. Till skillnad från engångsprofilerare som du kör under incidenter, tar Pyroscope kontinuerligt emot profiler från Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF och OpenTelemetry-källor så att du kan jämföra flamgrafer över olika distributioner, regioner eller anpassade etiketter.

Att själv hosta Pyroscope på din VPS håller känslig profildata (som ofta innehåller funktionsnamn, filsökvägar och stackspår från din kod) borta från tredjepartstjänster, samtidigt som du kan anpassa lagringstid och lagring för att matcha din arbetsbelastning. Det medföljande läget med en enda binärfil kör komponenterna för distributör, inmatare, fråga och komprimering i en enda container med lokal fillagring – inga Kubernetes, objektlagring eller externa beroenden krävs.