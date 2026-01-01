Installera Grafana Pyroscope med en klicksinstallation.
En backend för kontinuerlig profilering med öppen källkod som hjälper dig att felsöka CPU-, minnes- och latensproblem ner till en enda kodrad.
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Vad du kan bygga med Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope är en kontinuerlig profileringsdatabas med öppen källkod, byggd för att lagra och fråga profileringsdata från produktionsapplikationer i stor skala. Till skillnad från engångsprofilerare som du kör under incidenter, tar Pyroscope kontinuerligt emot profiler från Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF och OpenTelemetry-källor så att du kan jämföra flamgrafer över olika distributioner, regioner eller anpassade etiketter.
Att själv hosta Pyroscope på din VPS håller känslig profildata (som ofta innehåller funktionsnamn, filsökvägar och stackspår från din kod) borta från tredjepartstjänster, samtidigt som du kan anpassa lagringstid och lagring för att matcha din arbetsbelastning. Det medföljande läget med en enda binärfil kör komponenterna för distributör, inmatare, fråga och komprimering i en enda container med lokal fillagring – inga Kubernetes, objektlagring eller externa beroenden krävs.
Viktiga funktioner i Grafana Pyroscope
Kontinuerlig profilering
Samla in profiler från tjänster som körs dygnet runt, utan att vänta på en incident. Då kan du jämföra valfria tidpunkter i en flamgraf.
Flerspråksstöd
SDK:er för Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust och .NET, samt Grafana Alloy auto-instrumentering och eBPF för kodfri profilering av valfri binärfil.
OpenTelemetry-kompatibel
Acceptera profiler via OpenTelemetry-protokollet och korrelera dem med befintliga traces, metrics och loggar utan att ändra din insamlingspipeline.
Flamgrafjämförelser
Jämför två flame graphs sida vid sida för att omedelbart se vilka funktioner som försämrades efter en driftsättning, skalade dåligt under belastning, eller förbättrades efter en korrigering.
Taggbaserad filtrering
Segmentera profiler efter valfri etikett — tjänst, region, version, klient eller anpassad dimension — för att isolera den exakta arbetsbelastningen som orsakar en prestandaförsämring.
Enkel binär lagring
Körs som en container med lokal fillagring som standard, med valfria S3-, GCS- och Azure-backendar när ni växer ur en enskild nod.
Varför köra Grafana Pyroscope på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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