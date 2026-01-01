Installera flatnotes med en klicksinstallation.
Databaslös, självhostad anteckningsapp som lagrar alla dina anteckningar som vanliga Markdown-filer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med flatnotes
flatnotes är en minimalistisk, självhostad anteckningsapplikation byggd kring en enda princip: dina anteckningar är enkla Markdown-filer, inget mer. Det finns ingen databas, ingen leverantörslåsning och inga komplexa datastrukturer – bara textfiler på din server som du kan läsa, redigera och säkerhetskopiera med vilket verktyg som helst. Det rena gränssnittet tar bort distraktioner så att du kan fokusera på att skriva, organisera och koppla samman idéer genom wikilänkar och fulltextsökning.
Att själv hosta flatnotes på din VPS innebär att dina personliga tankar, forskningsanteckningar och dagböcker stannar helt inom din infrastruktur, vilket betyder att ingen skannar dem, ingen utvinner dem, och de påverkas aldrig av en tredje parts ändring av användarvillkoren. Säkerhetskopiering är lika enkelt som att kopiera en mapp, och dina anteckningar förblir portabla för alltid.
Viktiga funktioner i flatnotes
Databaslös lagring
Varje anteckning är en vanlig Markdown-fil på disken — ingen databas behövs, vilket gör säkerhetskopiering och migreringar trivialt enkla.
Wikilänkkopplingar
Koppla idéer mellan anteckningar med wikilänkar och förvandla din samling till ett personligt kunskapsnätverk.
Fulltextsökning
Sök direkt i alla dina anteckningar för att hitta idéer, utdrag eller referenser utan manuell taggning.
Dubbla redigeringslägen
Växla mellan rå Markdown och en visuell WYSIWYG-redigerare beroende på dina preferenser eller skrivuppgift.
Taggorganisation
Kategorisera och filtrera anteckningar med taggar för snabb navigering över stora personliga kunskapsbaser.
Varför köra flatnotes på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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