flatnotes är en minimalistisk, självhostad anteckningsapplikation byggd kring en enda princip: dina anteckningar är enkla Markdown-filer, inget mer. Det finns ingen databas, ingen leverantörslåsning och inga komplexa datastrukturer – bara textfiler på din server som du kan läsa, redigera och säkerhetskopiera med vilket verktyg som helst. Det rena gränssnittet tar bort distraktioner så att du kan fokusera på att skriva, organisera och koppla samman idéer genom wikilänkar och fulltextsökning.

Att själv hosta flatnotes på din VPS innebär att dina personliga tankar, forskningsanteckningar och dagböcker stannar helt inom din infrastruktur, vilket betyder att ingen skannar dem, ingen utvinner dem, och de påverkas aldrig av en tredje parts ändring av användarvillkoren. Säkerhetskopiering är lika enkelt som att kopiera en mapp, och dina anteckningar förblir portabla för alltid.