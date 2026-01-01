Gopeed är en nedladdningshanterare med öppen källkod och hög hastighet som påskyndar överföringar genom att dela upp varje fil i flera samtidiga anslutningar. Den stöder HTTP, HTTPS, BitTorrent och magnetlänkar direkt, och dess tilläggssystem låter dig lägga till stöd för ytterligare webbplatser och protokoll. Gopeed är byggd på en Go-motor med ett rent webbgränssnitt, körs likadant överallt och hanteras helt från din webbläsare.

Att själv hosta Gopeed på din VPS innebär att nedladdningar körs med datacentrets bandbredd och slutförs i bakgrunden, oberoende av din lokala enhet eller anslutning. Färdiga filer lagras på serversidan för senare hämtning, och du behåller full kontroll över din nedladdningshistorik och data utan att förlita dig på webbläsartillägg eller kommersiella nedladdningstjänster.