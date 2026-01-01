Installera Gopeed med en klicksinstallation
En nedladdningshanterare med hög hastighet och stöd för flera protokoll, som stöder HTTP, BitTorrent och magnetlänkar från vilken webbläsare som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Gopeed
Gopeed är en nedladdningshanterare med öppen källkod och hög hastighet som påskyndar överföringar genom att dela upp varje fil i flera samtidiga anslutningar. Den stöder HTTP, HTTPS, BitTorrent och magnetlänkar direkt, och dess tilläggssystem låter dig lägga till stöd för ytterligare webbplatser och protokoll. Gopeed är byggd på en Go-motor med ett rent webbgränssnitt, körs likadant överallt och hanteras helt från din webbläsare.
Att själv hosta Gopeed på din VPS innebär att nedladdningar körs med datacentrets bandbredd och slutförs i bakgrunden, oberoende av din lokala enhet eller anslutning. Färdiga filer lagras på serversidan för senare hämtning, och du behåller full kontroll över din nedladdningshistorik och data utan att förlita dig på webbläsartillägg eller kommersiella nedladdningstjänster.
Viktiga funktioner i Gopeed
Multianslutningsacceleration
Delar upp varje nedladdning i flera parallella anslutningar för att använda all tillgänglig bandbredd och slutföra snabbare.
Multi-protokollstöd
Ladda ner via HTTP, HTTPS, BitTorrent och magnetlänkar från ett enda enhetligt gränssnitt.
Tilläggssystem
Installera tillägg för att lägga till stöd för nya webbplatser, protokoll och anpassat nedladdningsbeteende.
Webbläsarbaserad Hantering
Köa, övervaka och kontrollera alla nedladdningar från vilken enhet som helst med en webbläsare — du behöver inte installera någon klient.
Datacenter nedladdningshastigheter
Nedladdningar sker på din VPS med full serverbandbredd, vilket frigör din lokala enhet och internetanslutning.
Varför köra Gopeed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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