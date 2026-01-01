Installera Zammad med ettklicksinstallation.
Öppen källkods kundtjänstplattform som omvandlar e-post, chatt och sociala kanaler till ett enhetligt ärendehanteringsflöde.
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Vad du kan bygga med Zammad
Zammad är ett helt öppen källkodssystem för helpdesk och kundsupport som samlar e-post-, chatt-, telefon-, Twitter-, Facebook- och Telegram-konversationer i en enda ärendekö. Agenter arbetar från en inkorg medan kunder når er via den kanal de föredrar, och systemet loggar varje interaktion mot en enhetlig kundprofil med en komplett granskningshistorik.
Att själv hosta Zammad på er egen VPS håller kunddata, konversationsutskrifter och SLA-mått under er kontroll utan licensavgifter per agent. Plattformen skalar från en supportdesk för en person till en verksamhet med flera team med anpassade arbetsflöden, kunskapsbasartiklar och tidsregistrering.
Viktiga funktioner i Zammad
Flerkanalsinkorg
Dra ärenden från e-post, webbchatt, Telegram, Twitter, Facebook och telefon till en kö så att handläggare aldrig behöver växla mellan verktyg.
SLA och eskalering
Ange mål för svarstid och lösningstid per kund eller ärendetyp, med automatiska eskaleringar när tidsfrister överskrids.
Kunskapsbas
Publicera offentliga och interna artiklar med flerspråksstöd för att minska återkommande ärenden och introducera nya agenter snabbare.
Fulltextsökning
Elasticsearch-driven sökning genom alla ärenden, artiklar och kundposter ger resultat på millisekunder även i stor skala.
Anpassade arbetsflöden
Bygg triggerbaserade automatiseringar och schemalagda jobb som dirigerar ärenden, skickar svar och uppdaterar fält utan att skriva kod.
REST API och webhooks
Integrera Zammad med CRM-system, övervakningsverktyg och chattbotar via ett omfattande REST API och utgående webhooks.
Varför köra Zammad på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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