Zammad är ett helt öppen källkodssystem för helpdesk och kundsupport som samlar e-post-, chatt-, telefon-, Twitter-, Facebook- och Telegram-konversationer i en enda ärendekö. Agenter arbetar från en inkorg medan kunder når er via den kanal de föredrar, och systemet loggar varje interaktion mot en enhetlig kundprofil med en komplett granskningshistorik.

Att själv hosta Zammad på er egen VPS håller kunddata, konversationsutskrifter och SLA-mått under er kontroll utan licensavgifter per agent. Plattformen skalar från en supportdesk för en person till en verksamhet med flera team med anpassade arbetsflöden, kunskapsbasartiklar och tidsregistrering.