Upp till 69 % rabatt på Zammad

Installera Zammad med ettklicksinstallation.

Öppen källkods kundtjänstplattform som omvandlar e-post, chatt och sociala kanaler till ett enhetligt ärendehanteringsflöde.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
88,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Zammad med ettklicksinstallation.

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Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Zammad

Zammad är ett helt öppen källkodssystem för helpdesk och kundsupport som samlar e-post-, chatt-, telefon-, Twitter-, Facebook- och Telegram-konversationer i en enda ärendekö. Agenter arbetar från en inkorg medan kunder når er via den kanal de föredrar, och systemet loggar varje interaktion mot en enhetlig kundprofil med en komplett granskningshistorik.

Att själv hosta Zammad på er egen VPS håller kunddata, konversationsutskrifter och SLA-mått under er kontroll utan licensavgifter per agent. Plattformen skalar från en supportdesk för en person till en verksamhet med flera team med anpassade arbetsflöden, kunskapsbasartiklar och tidsregistrering.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Zammad

Flerkanalsinkorg

Dra ärenden från e-post, webbchatt, Telegram, Twitter, Facebook och telefon till en kö så att handläggare aldrig behöver växla mellan verktyg.

SLA och eskalering

Ange mål för svarstid och lösningstid per kund eller ärendetyp, med automatiska eskaleringar när tidsfrister överskrids.

Kunskapsbas

Publicera offentliga och interna artiklar med flerspråksstöd för att minska återkommande ärenden och introducera nya agenter snabbare.

Fulltextsökning

Elasticsearch-driven sökning genom alla ärenden, artiklar och kundposter ger resultat på millisekunder även i stor skala.

Anpassade arbetsflöden

Bygg triggerbaserade automatiseringar och schemalagda jobb som dirigerar ärenden, skickar svar och uppdaterar fält utan att skriva kod.

REST API och webhooks

Integrera Zammad med CRM-system, övervakningsverktyg och chattbotar via ett omfattande REST API och utgående webhooks.

Varför köra Zammad på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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