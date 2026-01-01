Chevereto är en mogen, egenhostad plattform för bild- och videovärdskap som samhällen har litat på sedan 2007. Den erbjuder allt som behövs för att driva en fullfjädrad webbplats för mediedelning — användarregistrering, profiler, tvåfaktorsautentisering, avancerad medieorganisation via kategorier, taggar och album, samt detaljerade sekretesskontroller per uppladdning för offentligt, privat eller lösenordsskyddat innehåll.

Att köra Chevereto på din egen VPS ger dig full kontroll över varje uppladdning, användarkonto och intäktsström utan avgifter per bild eller innehållsbegränsningar. Denna mall paketerar Chevereto med MariaDB för innehållsmetadata och Redis för snabb sessions- och cachelagring, medan Traefik hanterar HTTPS-routing automatiskt så att plattformen är redo att acceptera sin första uppladdning på några minuter.