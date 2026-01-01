Installera Chevereto med ett klick.
Självhostad plattform för bild- och videodelning för att bygga din egen Imgur- eller Flickr-liknande mediecommunity.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Chevereto
Chevereto är en mogen, egenhostad plattform för bild- och videovärdskap som samhällen har litat på sedan 2007. Den erbjuder allt som behövs för att driva en fullfjädrad webbplats för mediedelning — användarregistrering, profiler, tvåfaktorsautentisering, avancerad medieorganisation via kategorier, taggar och album, samt detaljerade sekretesskontroller per uppladdning för offentligt, privat eller lösenordsskyddat innehåll.
Att köra Chevereto på din egen VPS ger dig full kontroll över varje uppladdning, användarkonto och intäktsström utan avgifter per bild eller innehållsbegränsningar. Denna mall paketerar Chevereto med MariaDB för innehållsmetadata och Redis för snabb sessions- och cachelagring, medan Traefik hanterar HTTPS-routing automatiskt så att plattformen är redo att acceptera sin första uppladdning på några minuter.
Viktiga funktioner i Chevereto
Bild- och videodelning
Hosta bilder och videor med miniatyrbilder, inbäddade spelare och direktlänkar redo att delas på valfri plattform.
Album och taggar
Organisera innehåll i album och kategorisera uppladdningar med taggar så att besökare kan bläddra och söka i ett växande mediebibliotek.
Användarkonton och roller
Registrerade användare får profiler, tvåfaktorsautentisering och rollbaserade behörigheter som adminpanelen hanterar.
Integritetskontroller
Uppladdningsspecifika sekretessinställningar låter ägare markera innehåll som offentligt, privat eller lösenordsskyddat för att passa alla delningsscenarier.
Flerspråkigt gränssnitt
Lansera en community på något av över 30 språk som stöds utan att installera extra paket eller teman.
Varför köra Chevereto på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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