Plane är en kraftfull öppen källkods-plattform för projekthantering som fungerar som ett modernt alternativ till Jira, Linear, Monday.com och ClickUp. Team spårar ärenden, kör sprintcykler med burn-down-diagram, planerar produktfärdplaner och samarbetar i realtid — allt utan pris per användare eller att data lämnar din infrastruktur.

Den egenhostade distributionen inkluderar PostgreSQL, Valkey-cache, RabbitMQ-meddelandekö och MinIO-objektlagring för en helt fristående installation. Till skillnad från SaaS-projektverktyg som tar betalt per plats, ger körning av Plane på din VPS obegränsat antal användare och projekt till en fast infrastrukturkostnad med fullständigt dataägarskap.