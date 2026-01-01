Installera Plane med enklicksinstallation.
Öppen källkodsplattform för projekthantering, ärendehantering, sprintcykler och produktfärdplaner – ett självhostat alternativ till Jira och Linear.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Plane
Plane är en kraftfull öppen källkods-plattform för projekthantering som fungerar som ett modernt alternativ till Jira, Linear, Monday.com och ClickUp. Team spårar ärenden, kör sprintcykler med burn-down-diagram, planerar produktfärdplaner och samarbetar i realtid — allt utan pris per användare eller att data lämnar din infrastruktur.
Den egenhostade distributionen inkluderar PostgreSQL, Valkey-cache, RabbitMQ-meddelandekö och MinIO-objektlagring för en helt fristående installation. Till skillnad från SaaS-projektverktyg som tar betalt per plats, ger körning av Plane på din VPS obegränsat antal användare och projekt till en fast infrastrukturkostnad med fullständigt dataägarskap.
Viktiga funktioner i Plane
Ärendehantering
Skapa och hantera arbetsuppgifter med formaterad text, filbilagor, underärenden och projektövergripande referenser i en samlad vy.
Sprintcykler
Genomför agila sprintar med burndown-diagram och spåra teamets framdrift för att hålla utvecklingstakten enligt schema.
Produktfärdplaner
Planera och kommunicera produktriktningen med visuella färdplaner som länkar direkt till ärenden och moduler som levererar varje milstolpe.
Realtidssamarbete
Realtidsuppdateringar säkerställer att varje teammedlem ser den senaste ärendestatusen, kommentarer och tilldelningar utan manuella uppdateringar.
Anpassningsbara vyer
Bygg filtrerade tavlor, listor och kalendervyer som ni kan spara och dela med teamet för konsekvent projektöversikt.
Moduler och analys
Gruppera relaterade problem i moduler för komplexa projekt, följ sedan framsteg med inbyggd analys och trendvisualiseringar.
Varför köra Plane på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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