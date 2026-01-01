Installera ChartDB med installation med ett klick.
Redigerare för databasdiagram med öppen källkod som omedelbart visualiserar valfritt schema från en enda SQL-fråga, utan att du behöver lagra några inloggningsuppgifter.
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Vad du kan bygga med ChartDB
ChartDB är en webbläsarbaserad databasdiagramredigerare som låter utvecklare och databasadministratörer visualisera alla databasscheman utan att ansluta verktyget direkt till sin databas. En enda "Smart Query" – en SQL-fråga som ni kör i er egen klient – returnerar schemametadata som JSON. Klistra in den i ChartDB så genererar den omedelbart ett fullständigt interaktivt ERD, utan konto, inga lagrade uppgifter och inget databaslösenord som någonsin lämnar er terminal.
Den AI-drivna DDL-exportfunktionen genererar migreringsskript mellan databasdialekter, vilket är användbart för team som planerar databasövergripande migreringar eller dokumenterar schemaändringar för granskning. Genom att själv hosta ChartDB behåller ni all schemainformation inom er egen infrastruktur istället för hos ett tredjeparts molnverktyg.
Viktiga funktioner i ChartDB
Smart frågeimport
Klistra in ett enskilt SQL-frågeresultat för att omedelbart generera ett komplett ERD — ingen direkt databasanslutning eller lagrade uppgifter krävs.
AI DDL-export
Generera SQL-migreringsskript mellan databasdialekter, vilket hjälper team att planera migreringar mellan databaser eller producera schemadokumentation.
10+ databasstöd
Fungerar med PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase och många fler direkt.
Interaktiv redigerare
Annotera, omorganisera och finjustera diagram med ett dra-och-släpp-gränssnitt utformat för komplexa flertabellsscheman.
Flera exportformat
Exportera diagram som SQL, DBML, JSON, PNG, JPG eller SVG för dokumentation, delning eller integration med andra verktyg.
Varför köra ChartDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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