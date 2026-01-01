ChartDB är en webbläsarbaserad databasdiagramredigerare som låter utvecklare och databasadministratörer visualisera alla databasscheman utan att ansluta verktyget direkt till sin databas. En enda "Smart Query" – en SQL-fråga som ni kör i er egen klient – returnerar schemametadata som JSON. Klistra in den i ChartDB så genererar den omedelbart ett fullständigt interaktivt ERD, utan konto, inga lagrade uppgifter och inget databaslösenord som någonsin lämnar er terminal.

Den AI-drivna DDL-exportfunktionen genererar migreringsskript mellan databasdialekter, vilket är användbart för team som planerar databasövergripande migreringar eller dokumenterar schemaändringar för granskning. Genom att själv hosta ChartDB behåller ni all schemainformation inom er egen infrastruktur istället för hos ett tredjeparts molnverktyg.