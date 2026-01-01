Posterizarr är ett automatiseringsverktyg med öppen källkod som skapar vackra, textlösa affischer, bakgrunder och titelkort för ditt Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek. Det hämtar konstverk från Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex och IMDb, och tillämpar sedan dina egna överlägg, typsnitt och textregler så att varje film, serie och säsong ser konsekvent ut i hela biblioteket.

Att hosta Posterizarr på en egen VPS ger det den stabila drifttid och dedikerade bandbredd som behövs för obevakad massgenerering av konstverk över tusentals objekt. Det inkluderade webbgränssnittet låter dig hantera inställningar, övervaka framsteg och starta körningar direkt från webbläsaren, medan integrationer med Tautulli, Sonarr och Radarr ser till att nya releaser ser polerade ut i samma ögonblick som de läggs till i ditt bibliotek.