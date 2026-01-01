Installera Posterizarr med en klicksinstallation.
Automatisk postergenerator för Plex, Jellyfin och Emby som hämtar och lägger på omslagsbilder från TMDB, Fanart och TVDB.
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Vad du kan bygga med Posterizarr
Posterizarr är ett automatiseringsverktyg med öppen källkod som skapar vackra, textlösa affischer, bakgrunder och titelkort för ditt Plex-, Jellyfin- eller Emby-bibliotek. Det hämtar konstverk från Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex och IMDb, och tillämpar sedan dina egna överlägg, typsnitt och textregler så att varje film, serie och säsong ser konsekvent ut i hela biblioteket.
Att hosta Posterizarr på en egen VPS ger det den stabila drifttid och dedikerade bandbredd som behövs för obevakad massgenerering av konstverk över tusentals objekt. Det inkluderade webbgränssnittet låter dig hantera inställningar, övervaka framsteg och starta körningar direkt från webbläsaren, medan integrationer med Tautulli, Sonarr och Radarr ser till att nya releaser ser polerade ut i samma ögonblick som de läggs till i ditt bibliotek.
Viktiga funktioner i Posterizarr
Fullständigt webbgränssnitt
Hantera inställningar, övervaka aktivitet och utlösa posterkörningar från ett modernt webbläsargränssnitt istället för att redigera JSON-filer manuellt.
Plex, Jellyfin, Emby
Genererar grafik för alla tre stora medieservrar och skapar tillgångar i en Kometa-kompatibel mappstruktur för portabilitet.
Flerkällsbildmaterial
Hämtar bilder från Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex och IMDb så att varje titel hittar högupplösta, textfria källkonstverk.
Anpassade överlägg och text
Använd dina egna typsnitt, färger, toningar och textregler för att skapa en enhetlig affischstil över filmer, serier och säsonger.
Arr stack-integration
Triggern kör automatiskt från Tautulli, Sonarr och Radarr så att nya releaser får matchande affischer så snart man lägger till dem.
Säkerhetskopior och manuella tillgångar
Dedikerade volymer för tillgångssäkerhetskopior och manuellt kurerade konstverk håller anpassade affischer säkra vid ombyggnader och uppdateringar.
Varför köra Posterizarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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