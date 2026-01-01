Installera Formbricks med ett klick.
Öppen källkods-plattform för att bygga riktade undersökningar för kanaler i appen, via länk, på webbplatsen och via e-post.
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Vad du kan bygga med Formbricks
Formbricks är en plattform för upplevelsehantering med öppen källkod, byggd som ett självhostat alternativ till Qualtrics och SurveyMonkey. Produkt- och marknadsteam använder den för att skapa enkäter som når användare precis där de befinner sig — inuti webbapplikationer via JavaScript SDK, på fristående länksidor, inbäddade på webbplatser eller levererade via e-postkampanjer. Alla svar flödar in i en enhetlig översikt med inbyggd segmentering och filtrering.
Att själv hosta Formbricks på din VPS ger dig fullt ägandeskap över varje enkätsvar och målgruppssegment utan att data lämnar din infrastruktur. Den första användaren som registrerar sig efter driftsättningen blir administratör, utan standarduppgifter att distribuera. PostgreSQL och Valkey är förkonfigurerade och redo att användas direkt från första uppstarten.
Viktiga funktioner i Formbricks
Flerkanalsdistribution
Nå respondenter i appen via JavaScript SDK, på sidor med delbara länkar, inbäddade på webbplatser, eller via e-post – och hantera allt från en och samma översikt.
SDK-målgruppsanpassning
Visa enkäter för specifika användarsegment baserat på attribut, anpassade händelser eller tidigare åtgärder spårade via Formbricks SDK.
Logikförgreningsredigerare
Bygg flerstegsundersökningar med villkorslogik, hoppregler och olika inmatningstyper med hjälp av en visuell no-code-redigerare.
Automatiserad svarsdirigering
Skicka svar automatiskt till Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier eller n8n när svar kommer in.
Inlämningsanalys
Visa genomförandegrader, svarsöversikter och enskilda inlämningar direkt i översikten utan att exportera data.
Flerspråkiga enkäter
Distribuera enkäter på flera språk samtidigt från en enda enkätkonfiguration för att nå globala målgrupper.
Varför köra Formbricks på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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