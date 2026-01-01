Formbricks är en plattform för upplevelsehantering med öppen källkod, byggd som ett självhostat alternativ till Qualtrics och SurveyMonkey. Produkt- och marknadsteam använder den för att skapa enkäter som når användare precis där de befinner sig — inuti webbapplikationer via JavaScript SDK, på fristående länksidor, inbäddade på webbplatser eller levererade via e-postkampanjer. Alla svar flödar in i en enhetlig översikt med inbyggd segmentering och filtrering.

Att själv hosta Formbricks på din VPS ger dig fullt ägandeskap över varje enkätsvar och målgruppssegment utan att data lämnar din infrastruktur. Den första användaren som registrerar sig efter driftsättningen blir administratör, utan standarduppgifter att distribuera. PostgreSQL och Valkey är förkonfigurerade och redo att användas direkt från första uppstarten.