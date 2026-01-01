Distribuera LibreBooking med en klicksinstallation.
System med öppen källkod för resursplanering och bokning av rum, utrustning och delade organisationsresurser.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LibreBooking
LibreBooking är en community-driven förgrening av Booked Scheduler som förvandlar vilken webbläsare som helst till en självbetjäningsdisk för bokningar av rum, fordon, laboratorieutrustning, idrottsanläggningar eller andra delade resurser. Kalenderbaserade tillgänglighetsvyer, återkommande bokningar, godkännandeflöden och kvoter låter organisationer ersätta kalkylblad och delade inkorgar med ett strukturerat bokningssystem.
Att själv hosta LibreBooking på din egen VPS håller bokningsdata, medlemskontaktuppgifter och användningshistorik helt under din kontroll, utan användaravgifter och utan beroende av tredjeparts SaaS-kalendrar. Den medföljande MariaDB-databasen bevarar varje bokning, grupp och tillbehörsdefinition över omstarter.
Viktiga funktioner i LibreBooking
Resursreservationer
Boka rum, utrustning och delade tillgångar via kalendervyer med dag-, vecko- och månadslayouter.
Återkommande bokningar
Schemalägg dagliga, veckovisa eller månatliga återkommande bokningar med konfliktdetektering och kontroll av slutdatum.
Godkännandeflöden
Kräv att resursadministratörer godkänner bokningar innan de träder i kraft, med e-postaviseringar vid varje steg.
Grupper och behörigheter
Tilldela användare till grupper, ge resursbaserad åtkomst och upprätthåll bokningskvoter för att säkerställa en rättvis fördelning av efterfrågade tillgångar.
Tillbehör och tillägg
Koppla kvantitetsbegränsade tillbehör som projektorer eller mikrofoner till bokningar så att lagret synkroniseras.
REST API och rapporter
Integrera med externa system via REST API:et och hämta användningsrapporter för att informera kapacitetsplaneringen.
Varför köra LibreBooking på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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