LibreBooking är en community-driven förgrening av Booked Scheduler som förvandlar vilken webbläsare som helst till en självbetjäningsdisk för bokningar av rum, fordon, laboratorieutrustning, idrottsanläggningar eller andra delade resurser. Kalenderbaserade tillgänglighetsvyer, återkommande bokningar, godkännandeflöden och kvoter låter organisationer ersätta kalkylblad och delade inkorgar med ett strukturerat bokningssystem.

Att själv hosta LibreBooking på din egen VPS håller bokningsdata, medlemskontaktuppgifter och användningshistorik helt under din kontroll, utan användaravgifter och utan beroende av tredjeparts SaaS-kalendrar. Den medföljande MariaDB-databasen bevarar varje bokning, grupp och tillbehörsdefinition över omstarter.