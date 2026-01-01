Installera Jelly-Clipper med ett klick.
En självhostad app för Jellyfin som skapar, delar och hanterar videoklipp från ditt mediebibliotek.
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Vad du kan bygga med Jelly-Clipper
Jelly-Clipper är ett webbkomplement med öppen källkod till Jellyfin som förvandlar varje ögonblick i ditt mediebibliotek till ett delbart klipp. Klistra in en Jellyfin-video-URL, välj en start- och slutpunkt, och Jelly-Clipper skapar ett permanent klipp som lagras tillsammans med ditt bibliotek och är tillgängligt för varje autentiserad Jellyfin-användare på din instans.
Att själv hosta Jelly-Clipper på en VPS håller klipp, nedladdade källfiler och SQLite-databasen på infrastruktur du kontrollerar, utan uppladdningar till tredje part, inga offentliga delningstjänster, och ett schemalagt cron-jobb som automatiskt frigör lagringsutrymme genom att rensa cachade original som är äldre än din lagringsperiod.
Viktiga funktioner i Jelly-Clipper
URL-baserad klippning
Klistra in en Jellyfin-video-URL och definiera start- och sluttidstämplar för att generera ett klipp utan att lämna webbläsaren.
Jellyfin autentisering
Återanvänder Jellyfin-användarkonton så att endast medlemmar av din Jellyfin-instans kan visa, skapa eller hantera klipp.
Permanent klippbibliotek
Sparade klipp finns kvar på obestämd tid i varje användarprofil med delbara länkar som är tillgängliga för resten av instansen.
Smart lokal uppspelning
Upptäcker när den ursprungliga mediefilen är lokalt monterad och spelar upp den direkt för att hoppa över onödiga nedladdningar eller omkodningar.
Automatisk rensning
Ett konfigurerbart cron-jobb tar bort nedladdade källfiler efter en lagringsperiod så att videovolymen förblir hanterbar.
Varför köra Jelly-Clipper på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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