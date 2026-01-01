Jelly-Clipper är ett webbkomplement med öppen källkod till Jellyfin som förvandlar varje ögonblick i ditt mediebibliotek till ett delbart klipp. Klistra in en Jellyfin-video-URL, välj en start- och slutpunkt, och Jelly-Clipper skapar ett permanent klipp som lagras tillsammans med ditt bibliotek och är tillgängligt för varje autentiserad Jellyfin-användare på din instans.

Att själv hosta Jelly-Clipper på en VPS håller klipp, nedladdade källfiler och SQLite-databasen på infrastruktur du kontrollerar, utan uppladdningar till tredje part, inga offentliga delningstjänster, och ett schemalagt cron-jobb som automatiskt frigör lagringsutrymme genom att rensa cachade original som är äldre än din lagringsperiod.