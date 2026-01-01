Installera Firefly III med en klicksinstallation.
Ta total kontroll över din personliga ekonomi med ett säkert, självhostat system för dubbelbokföring.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Firefly III
Firefly III är guldstandarden för självhostad personlig ekonomihantering. Den erbjuder en omfattande plattform för att spåra dina inkomster, utgifter och budgetar med precisionen hos professionell bokföringsprogramvara. Systemet för dubbel bokföring registrerar varje transaktion med fullständig källa- och destinationskontext, vilket skapar en noggrann huvudbok som du kan granska när som helst.
Genom att självhosta på din egen VPS eliminerar du risken att dela känslig finansiell data med tredjepartsaggregatorer. Detta säkerställer att din förmögenhet, dina utgiftsvanor och dina kontosaldon förblir strikt konfidentiella, utan prenumerationsavgifter och utan datautvinning.
Viktiga funktioner i Firefly III
Dubbel bokföring
Säkerställ finansiell noggrannhet med ett professionellt system som spårar varje krona över flera konton.
Avancerad budgetering
Ställ in komplexa månatliga eller årliga budgetar och få visuella indikatorer när du närmar dig dina gränser.
Automatiseringsregler
Spara tid genom att skapa anpassade regler som automatiskt kategoriserar och taggar transaktioner baserat på beskrivningar eller belopp.
Detaljerad rapportering
Generera insiktsfulla diagram och grafer för att visualisera din nettoförmögenhet, dina utgiftsmönster och din ekonomiska tillväxt över tid.
Varför köra Firefly III på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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