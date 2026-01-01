Paperless-ngx är ett gemenskapsunderhållet dokumenthanteringssystem som förvandlar fysiskt pappersarbete till ett sökbart, organiserat digitalt arkiv. Det OCR-behandlar automatiskt skannade bilder och PDF-filer, klassificerar dokument och tillämpar taggar så att varje faktura, kontrakt och kvitto omedelbart blir sökbart baserat på innehåll. Gotenberg och Apache Tika hanterar Office-dokument och komplexa format som standard-OCR-processer missar.

Att själv hosta Paperless-ngx på din VPS håller känsliga finansiella register, kontrakt och personliga dokument på din egen infrastruktur — aldrig i ett tredjepartsmoln. Dedikerade VPS-resurser säkerställer snabb OCR-bearbetning även för stora dokumentbatchar, medan beständiga volymer skyddar hela ditt arkiv och din databas vid uppdateringar och omstarter.