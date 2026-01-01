Installera Paperless-ngx med en klicksinstallation.
Dokumenthanteringssystem med öppen källkod som skannar, OCR-indexerar och arkiverar ditt pappersarbete till ett fullt sökbart digitalt bibliotek.
Välj en VPS-prenumeration för Paperless-ngx
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Paperless-ngx
Paperless-ngx är ett gemenskapsunderhållet dokumenthanteringssystem som förvandlar fysiskt pappersarbete till ett sökbart, organiserat digitalt arkiv. Det OCR-behandlar automatiskt skannade bilder och PDF-filer, klassificerar dokument och tillämpar taggar så att varje faktura, kontrakt och kvitto omedelbart blir sökbart baserat på innehåll. Gotenberg och Apache Tika hanterar Office-dokument och komplexa format som standard-OCR-processer missar.
Att själv hosta Paperless-ngx på din VPS håller känsliga finansiella register, kontrakt och personliga dokument på din egen infrastruktur — aldrig i ett tredjepartsmoln. Dedikerade VPS-resurser säkerställer snabb OCR-bearbetning även för stora dokumentbatchar, medan beständiga volymer skyddar hela ditt arkiv och din databas vid uppdateringar och omstarter.
Viktiga funktioner i Paperless-ngx
Automatisk OCR-indexering
Systemet skannar automatiskt varje uppladdat dokument med OCR. Därmed indexerar det dokumentets fullständiga text och gör den sökbar inom sekunder efter uppladdning. Detta gäller oavsett om det anlände som en PDF eller en skannad bild.
Smart klassificering
Paperless-ngx lär sig av dina organisationsmönster och tillämpar automatiskt taggar, korrespondenter och dokumenttyper baserat på innehåll, vilket minskar manuell sortering till nästan noll.
Fulltextsökning
Sök igenom hela innehållet i alla dokument i ditt arkiv med avancerad filtrering efter datum, tagg, korrespondent och dokumenttyp för att hitta exakt det du söker.
Fleranvändaråtkomst
Detaljerade behörighetskontroller låter flera användare dela samma arkiv med rollbaserad åtkomst, och det gör det lämpligt för såväl små team som familjehushåll.
Support för kontorsdokument
Gotenberg- och Apache Tika-integrationen hanterar Word-, Excel- och andra Office-format tillsammans med PDF:er och bilder, vilket ger dig ett arkiv för alla dokumenttyper.
Varför köra Paperless-ngx på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.