Label Studio är den mest populära plattformen för dataetikettering med öppen källkod, med över 27 000 GitHub-stjärnor, som stöder annotering för alla större datatyper – text, bilder, ljud, video, HTML, tidsserier och multimodala kombinationer. Team använder den för att bygga högkvalitativa träningsdatauppsättningar med anpassningsbara etiketteringsmallar, ML-assisterad annotering och mått för överensstämmelse mellan annotatörer.

Att själv hosta Label Studio på din egen VPS håller känslig träningsdata – medicinska bilder, finansiella dokument, proprietärt affärsinnehåll – helt inom din infrastruktur, utan avgifter per användare eller per annotering. Denna driftsättning kopplar ihop Label Studio med PostgreSQL 16 för tillförlitlig lagring av projekt och annoteringar.