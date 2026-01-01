Installera Label Studio med en klicksinstallation.
Plattform för datamärkning med öppen källkod för annotering av text, bilder, ljud, video och tidsseriedata till maskininlärningsmodeller.
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Vad du kan bygga med Label Studio
Label Studio är den mest populära plattformen för dataetikettering med öppen källkod, med över 27 000 GitHub-stjärnor, som stöder annotering för alla större datatyper – text, bilder, ljud, video, HTML, tidsserier och multimodala kombinationer. Team använder den för att bygga högkvalitativa träningsdatauppsättningar med anpassningsbara etiketteringsmallar, ML-assisterad annotering och mått för överensstämmelse mellan annotatörer.
Att själv hosta Label Studio på din egen VPS håller känslig träningsdata – medicinska bilder, finansiella dokument, proprietärt affärsinnehåll – helt inom din infrastruktur, utan avgifter per användare eller per annotering. Denna driftsättning kopplar ihop Label Studio med PostgreSQL 16 för tillförlitlig lagring av projekt och annoteringar.
Viktiga funktioner i Label Studio
Flertyp annotering
Märk text, bilder, ljud, video och tidsseriedata med fler än 50 anpassningsbara malltyper från en enda plattform.
ML-assisterad märkning
Anslut en ML-backend för att automatiskt förhandsmärka data, så att annotatörer kan granska och korrigera förutsägelser istället för att märka från grunden.
Arbetsflöden för aktiv inlärning
Prioritera de mest osäkra eller informativa exemplen för märkning för att maximera modellförbättringen per spenderad annoteringstimme.
Teamsamarbete
Tilldela uppgifter till flera annotatörer och spåra överensstämmelsen mellan annotatörer för att säkerställa konsekvent etikettkvalitet.
ML format export
Exportera färdiga annoteringar direkt till COCO, VOC, YOLO och andra populära format för omedelbar modellträning.
Varför köra Label Studio på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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