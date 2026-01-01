Installera LakeFS med ett klick.
Öppen källkod Git-liknande versionskontroll för din datasjö, som introducerar förgrening och commit till objektlagring.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LakeFS
LakeFS är en open source-plattform för dataversionering som tillämpar Git-liknande arbetsflöden på datasjöar. Den gör det möjligt för team att skapa grenar för isolerad dataexperimentering, checka in reproducerbara ögonblicksbilder och slå samman ändringar atomiskt – allt utan att duplicera data. LakeFS fungerar inbyggt med AWS S3, Azure Blob Storage och Google Cloud Storage samtidigt som den exponerar ett helt S3-kompatibelt API så att befintliga verktyg inte kräver någon modifiering.
Att själva hosta LakeFS på er VPS ger data- och ML-team full kontroll över sin infrastruktur för dataversionering. Oavsett om ni behöver reproducerbara maskininlärningsexperiment, säkra staging-miljöer för ETL-pipelines, eller möjligheten att återställa dålig datainmatning, ger LakeFS samma trygghet till dataoperationer som Git ger till kod.
Viktiga funktioner i LakeFS
Git-liknande dataförgrening
Skapa isolerade datagrenar för experiment eller testmiljö utan att duplicera objekt, genom nollkopieringsförgrening som endast stöds av metadata.
Reproducerbara commits
Bekräfta datasnapshots när som helst så att ni exakt kan reproducera maskininlärningsexperiment och pipeline-körningar från ett känt datatillstånd.
Atomiska sammanslagningar
Sammanfoga datagrenar tillbaka till huvudgrenen atomärt, vilket säkerställer att nedströmskonsumenter alltid ser en konsekvent och komplett datamängd.
S3-kompatibel API
LakeFS exponerar en helt S3-kompatibel slutpunkt, så att Spark, Pandas och andra verktyg kan ansluta utan några kodändringar.
Dataåterställning
Återställ omedelbart till valfri tidigare commit för att återhämta dig från oavsiktliga raderingar eller felaktig datainmatning på sekunder.
Varför köra LakeFS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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