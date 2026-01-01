LakeFS är en open source-plattform för dataversionering som tillämpar Git-liknande arbetsflöden på datasjöar. Den gör det möjligt för team att skapa grenar för isolerad dataexperimentering, checka in reproducerbara ögonblicksbilder och slå samman ändringar atomiskt – allt utan att duplicera data. LakeFS fungerar inbyggt med AWS S3, Azure Blob Storage och Google Cloud Storage samtidigt som den exponerar ett helt S3-kompatibelt API så att befintliga verktyg inte kräver någon modifiering.

Att själva hosta LakeFS på er VPS ger data- och ML-team full kontroll över sin infrastruktur för dataversionering. Oavsett om ni behöver reproducerbara maskininlärningsexperiment, säkra staging-miljöer för ETL-pipelines, eller möjligheten att återställa dålig datainmatning, ger LakeFS samma trygghet till dataoperationer som Git ger till kod.