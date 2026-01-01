Driftsätt BroadcastChannel med en klicksinstallation.
Förvandla vilken som helst offentlig Telegram-kanal till en SEO-vänlig mikroblogg utan klient-JavaScript och med automatiska RSS-flöden.
Välj en VPS-prenumeration för BroadcastChannel
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med BroadcastChannel
BroadcastChannel är en öppen källkods-plattform driven av Astro som omvandlar offentliga Telegram-kanaler till fullfjädrade mikrobloggar. Istället för att underhålla ett traditionellt CMS skriver du inlägg i Telegram och BroadcastChannel genererar en snabb, SEO-optimerad webbplats som din publik kan bläddra i. Varje meddelande blir en sida med korrekt metadata, en sitemap och dubbla RSS-flöden i XML- och JSON-format för flödesläsare och innehållsaggregatorer.
Självhosting på din egen VPS ger dig en anpassad domän och full kontroll över ditt publicerade innehåll, utan att vara beroende av Vercel, Cloudflare Pages eller någon annan tredjeparts hostingplattform. Den resulterande webbplatsen skickar noll JavaScript till webbläsaren – snabb på vilken anslutning som helst och mycket vänlig mot sökmotorscrawlers.
Viktiga funktioner i BroadcastChannel
Telegram som CMS
Skriv inlägg i Telegram som vanligt — BroadcastChannel hämtar och publicerar dem till din webbplats automatiskt utan några extra steg.
Zero Client JavaScript
Servern renderar sidorna helt utan att skicka JavaScript till webbläsaren, vilket ger snabba laddningstider och höga SEO-poäng.
Inbyggda RSS-flöden
Varje blogg får automatiskt XML- och JSON RSS-flöden så att läsare kan prenumerera via valfri flödesaggregator eller läsarapp.
SEO och webbplatskartor
Automatgenererade sitemaps, rena URL:er och korrekta metataggar gör ditt innehåll sökbart via sökmotorer från första dagen.
Integrering av sociala länkar
Länka Telegram-, Twitter-, GitHub-, Mastodon-, Bluesky- och Discord-profiler från webbplatsnavigeringen utan att skriva någon anpassad kod.
Varför köra BroadcastChannel på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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