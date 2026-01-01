BroadcastChannel är en öppen källkods-plattform driven av Astro som omvandlar offentliga Telegram-kanaler till fullfjädrade mikrobloggar. Istället för att underhålla ett traditionellt CMS skriver du inlägg i Telegram och BroadcastChannel genererar en snabb, SEO-optimerad webbplats som din publik kan bläddra i. Varje meddelande blir en sida med korrekt metadata, en sitemap och dubbla RSS-flöden i XML- och JSON-format för flödesläsare och innehållsaggregatorer.

Självhosting på din egen VPS ger dig en anpassad domän och full kontroll över ditt publicerade innehåll, utan att vara beroende av Vercel, Cloudflare Pages eller någon annan tredjeparts hostingplattform. Den resulterande webbplatsen skickar noll JavaScript till webbläsaren – snabb på vilken anslutning som helst och mycket vänlig mot sökmotorscrawlers.