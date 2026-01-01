Moodist är en ljudmixer med öppen källkod för omgivande ljud som låter dig lägga lager av utvalda ljudlandskap för att skapa den perfekta ljudmiljön för fokus, avkoppling eller kreativt arbete. Med 84 noggrant utvalda ljud – från regn och skogsatmosfär till kafébrus och varianter av vitt brus – kan du skapa anpassade mixar skräddarsydda för ditt humör eller din uppgift och spara dem som förinställningar för att återanvända senare.

Utöver ljudmixning inkluderar Moodist en uppsättning produktivitetsverktyg direkt i gränssnittet: en Pomodoro-timer, nedräkningstimer, andningsövningar, att-göra-lista och anteckningsblock. Mixar kan delas via URL så att kollegor eller vänner kan lyssna på samma ljudlandskap. Självhosting ger dig en privat, alltid tillgänglig instans på din egen VPS utan att vara beroende av en tredjepartstjänst.