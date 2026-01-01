Installera Moodist med ettklicksinstallation.
En ljudmixer med öppen källkod för omgivande ljud, med 84 kurerade ljudlandskap och inbyggda produktivitetsverktyg för fokus och avkoppling.
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Vad du kan bygga med Moodist
Moodist är en ljudmixer med öppen källkod för omgivande ljud som låter dig lägga lager av utvalda ljudlandskap för att skapa den perfekta ljudmiljön för fokus, avkoppling eller kreativt arbete. Med 84 noggrant utvalda ljud – från regn och skogsatmosfär till kafébrus och varianter av vitt brus – kan du skapa anpassade mixar skräddarsydda för ditt humör eller din uppgift och spara dem som förinställningar för att återanvända senare.
Utöver ljudmixning inkluderar Moodist en uppsättning produktivitetsverktyg direkt i gränssnittet: en Pomodoro-timer, nedräkningstimer, andningsövningar, att-göra-lista och anteckningsblock. Mixar kan delas via URL så att kollegor eller vänner kan lyssna på samma ljudlandskap. Självhosting ger dig en privat, alltid tillgänglig instans på din egen VPS utan att vara beroende av en tredjepartstjänst.
Viktiga funktioner i Moodist
Lagerindelad ljudmixning
Kombinera flera omgivande ljud samtidigt och justera individuella volymnivåer för att skapa ett personligt ljudlandskap.
Produktivitetssvit
Samma gränssnitt innehåller Pomodoro-timer, nedräkningstimer, andningsövningar, att-göra-lista och anteckningsblock — du behöver inga separata appar.
Delbara mixar
Exportera ditt nuvarande ljudlandskap som en URL så att lagkamrater eller vänner omedelbart kan ladda och lyssna på samma mix.
Förinställningshantering
Spara, namnge och ladda om dina favoritljudlandskap så att du kan återgå till rätt miljö med ett enda klick.
Progressiv webbapp
Installera Moodist på din hemskärm för offlineåtkomst och en appkänsla på både stationära och mobila enheter.
Varför köra Moodist på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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