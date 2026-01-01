Installera Pulse med ett klick.
Övervakningspanel i realtid för Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker och Kubernetes med aviseringar och historiska mätvärden.
Välj en VPS-prenumeration för Pulse
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Pulse
Pulse är en övervakningspanel i realtid med öppen källkod som ger dig en enda, enhetlig vy över dina Proxmox VE-kluster, Proxmox Backup Server-instanser, Docker-värdar och Kubernetes-arbetsbelastningar. Den avsöker kontinuerligt varje ansluten nod och strömmar CPU-, minnes-, lagrings- och nätverksmått till ett snabbt webbgränssnitt, så att du kan upptäcka belastning på en virtuell maskin, container eller datalager för säkerhetskopiering i samma ögonblick som det händer, snarare än efter ett avbrott.
Eftersom Pulse är självvärd stannar varje autentiseringsuppgift och mått på infrastruktur du kontrollerar, utan telemetri från tredje part och ingen licensiering per nod. Att köra den på din egen VPS håller kontrollpanelen nåbar även när en övervakad värd har problem, och konfigurerbara tröskelvarningar meddelar dig via e-post, webhooks eller chatt innan små problem förvandlas till driftstopp.
Viktiga funktioner i Pulse
Enhetlig Proxmox-vy
Övervaka flera Proxmox VE-kluster och Proxmox Backup Server-instanser från en instrumentpanel, med mätvärden per VM, per container och per datalager.
Realtidsströmningsmått
Via WebSocket uppdaterar vi kontinuerligt aktuella siffror för CPU, minne, disk och nätverk, så att du omedelbart ser belastningsförändringar när de inträffar.
Docker och Kubernetes övervakning
Övervaka container- och poddresursanvändning tillsammans med dina Proxmox-värdar för en enhetlig översikt över virtuella maskiner och containrar.
Konfigurerbara gränsvärdesaviseringar
Ange gränser för CPU, minne, lagring eller temperatur och få meddelanden via e-post, webhook eller chatt innan problem eskalerar.
Agentlös API-polling
Pulse ansluter till Proxmox med hjälp av API-token, så det finns inget extra att installera på noderna som den övervakar.
Varför köra Pulse på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.