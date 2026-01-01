Pulse är en övervakningspanel i realtid med öppen källkod som ger dig en enda, enhetlig vy över dina Proxmox VE-kluster, Proxmox Backup Server-instanser, Docker-värdar och Kubernetes-arbetsbelastningar. Den avsöker kontinuerligt varje ansluten nod och strömmar CPU-, minnes-, lagrings- och nätverksmått till ett snabbt webbgränssnitt, så att du kan upptäcka belastning på en virtuell maskin, container eller datalager för säkerhetskopiering i samma ögonblick som det händer, snarare än efter ett avbrott.

Eftersom Pulse är självvärd stannar varje autentiseringsuppgift och mått på infrastruktur du kontrollerar, utan telemetri från tredje part och ingen licensiering per nod. Att köra den på din egen VPS håller kontrollpanelen nåbar även när en övervakad värd har problem, och konfigurerbara tröskelvarningar meddelar dig via e-post, webhooks eller chatt innan små problem förvandlas till driftstopp.