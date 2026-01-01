Distribuera Bookshelf med ett klick.
Communityn återupplivar aktivt Readarr för att automatisera hanteringen av e-boks- och ljudboksbibliotek.
Välj en VPS-prenumeration för Bookshelf
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Bookshelf
Bookshelf är den community-underhållna efterföljaren till Readarr, byggd på samma arr-ramverk som driver Sonarr och Radarr. Den övervakar dina favoritförfattare, spårar nya utgåvor och laddar automatiskt ner och organiserar böcker via dina befintliga nedladdningsklienter – inklusive qBittorrent, Transmission, SABnzbd och NZBGet – innan den arkiverar dem i ditt Calibre- eller Calibre-Web-bibliotek med ren metadata.
Att själva hosta Bookshelf på en VPS håller tjänsten igång dygnet runt så att Bookshelf fångar upp utgåvorna i samma ögonblick som de dyker upp, utan att vara beroende av att en hemmamaskin är online. Persistenta volymer bevarar dina författarlistor, kvalitetsprofiler och nedladdningshistorik över containeruppdateringar.
Viktiga funktioner i Bookshelf
Automatiserad författarspårning
Övervaka hela författarbibliografier och serier så att systemet automatiskt köar varje ny utgåva för nedladdning utan manuell sökning.
Flerformats e-boksstöd
Stöder EPUB-, MOBI-, AZW3-, PDF- och ljudboksformat, inklusive M4B, vilket ger dig ett verktyg för hela ditt digitala bibliotek.
Ladda ner klientintegration
Ansluter till qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd och NZBGet så att böcker hamnar i ditt bibliotek via den klient du redan använder.
Calibre bibliotekssynkronisering
Integrerar direkt med Calibre och Calibre-Web för att automatiskt importera nya förvärv med konsekvent metadata och mappnamngivning.
Kvalitetsprofilhantering
Definiera föredragna format och reservalternativ per profil, för att säkerställa att nedladdningar uppfyller dina kvalitetsstandarder utan manuell inblandning.
Varför köra Bookshelf på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.