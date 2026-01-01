Bookshelf är den community-underhållna efterföljaren till Readarr, byggd på samma arr-ramverk som driver Sonarr och Radarr. Den övervakar dina favoritförfattare, spårar nya utgåvor och laddar automatiskt ner och organiserar böcker via dina befintliga nedladdningsklienter – inklusive qBittorrent, Transmission, SABnzbd och NZBGet – innan den arkiverar dem i ditt Calibre- eller Calibre-Web-bibliotek med ren metadata.

Att själva hosta Bookshelf på en VPS håller tjänsten igång dygnet runt så att Bookshelf fångar upp utgåvorna i samma ögonblick som de dyker upp, utan att vara beroende av att en hemmamaskin är online. Persistenta volymer bevarar dina författarlistor, kvalitetsprofiler och nedladdningshistorik över containeruppdateringar.