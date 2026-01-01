Upp till 69 % rabatt pÃ¥ Redis

Deploy Redis in one click installation.

The world's most widely deployed in-memory data store for caching, sessions, queues, and real-time workloads.

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Deploy Redis in one click installation.

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VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
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VÃ¤lj plan
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16 GB RAM-minne
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Alla planer betalas i fÃ¶rskott. MÃ¥nadspriset Ã¥terspeglar det totala planpriset delat med din plans antal mÃ¥nader.

Vad du kan bygga med Redis

Redis is the world's most popular in-memory data structure store, trusted by millions of applications to deliver sub-millisecond read and write latency at any scale. It supports strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams â€” making it the default caching and session layer for frameworks like Laravel, Django, Ruby on Rails, and Next.js.

This deployment runs Redis with password authentication enabled and periodic RDB snapshots for persistence, so your data survives container restarts. Running Redis on the same VPS as your application eliminates network round-trips between app and cache, often reducing cache hit times to under 0.1ms, and gives you full control over memory limits, eviction policies, and connection settings without the cost of managed Redis services.

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Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Redis

Sub-Millisecond Latency

Single-threaded event-loop architecture delivers consistent low-latency reads and writes regardless of dataset size or concurrent connection count.

Rich Data Structures

Strings, hashes, lists, sets, sorted sets, bitmaps, and streams cover caching, leaderboards, queues, and analytics in a single data store.

Built-In Pub/Sub

Native publish/subscribe messaging lets services broadcast real-time events to multiple subscribers without an additional message broker.

Configurable Persistence

RDB snapshots and append-only file logging give you control over the durability/performance trade-off for your specific workload.

Framework Native Support

Laravel, Django, Rails, Next.js, and most major frameworks treat Redis as a first-class dependency for caching, sessions, and job queues.

VarfÃ¶r kÃ¶ra Redis pÃ¥ Hostinger

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FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

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