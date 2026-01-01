Installera Maloja med en klicksinstallation.
Självhostad musikscrobble-databas som förvandlar din lyssningshistorik till personliga listor, statistik och Last.fm-liknande profiler.
Välj en VPS-prenumeration för Maloja
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Maloja
Maloja är en självhyst musikscrobbler med öppen källkod — tänk ett personligt Last.fm — som registrerar varje låt du spelar och förvandlar historiken till topplistor, rankningar av toppartister, tidspulsgrafer och årsammanfattningar. Den accepterar scrobbles från klienter som redan använder Last.fm API:et, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers och direkta API-integrationer från spelare som Plex, Jellyfin och Navidrome.
Att självhysa Maloja på din egen VPS behåller en privat, permanent registrering av din lyssningsdata istället för att lämna den på en tredjepartsplattform som kan stängas ner, ändra prissättning eller ändra hur data exponeras. Kombinerat med metadataanrikning från Last.fm, Spotify, MusicBrainz och TheAudioDB, får du en rik personlig musiköversikt som överlever leverantörsbyte.
Viktiga funktioner i Maloja
Personliga lyssningslistor
Bläddra bland toppartister, album och låtar över konfigurerbara tidsintervall, med rankningar, trendlinjer och periodvisa jämförelser.
Last.fm-kompatibel API
Acceptera scrobblar från valfri klient som använder Last.fm API — telefoner, datorprogram, skript — utan att skriva anpassade adaptrar.
Spelarintegrationer
Ta emot scrobbles direkt från Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobblers, mpdscribble och andra community-byggda bryggor.
Pulsliknande tidsgrafer
Visualisera hur ofta du lyssnar på specifika artister, album eller låtar över veckor, månader och år för att upptäcka återupptäckter och lyssningsmaraton.
Metadataberikning
Hämta artistbilder och skivomslag från Last.fm, Spotify, MusicBrainz och TheAudioDB så att din kontrollpanel ser snygg ut direkt.
Last.fm-proxy-scrobbling
Valfritt kan du vidarebefordra inkommande scrobblar till Last.fm. På så sätt håller din befintliga offentliga profil sig uppdaterad, samtidigt som du bygger upp ett privat arkiv.
Varför köra Maloja på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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