Maloja är en självhyst musikscrobbler med öppen källkod — tänk ett personligt Last.fm — som registrerar varje låt du spelar och förvandlar historiken till topplistor, rankningar av toppartister, tidspulsgrafer och årsammanfattningar. Den accepterar scrobbles från klienter som redan använder Last.fm API:et, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers och direkta API-integrationer från spelare som Plex, Jellyfin och Navidrome.

Att självhysa Maloja på din egen VPS behåller en privat, permanent registrering av din lyssningsdata istället för att lämna den på en tredjepartsplattform som kan stängas ner, ändra prissättning eller ändra hur data exponeras. Kombinerat med metadataanrikning från Last.fm, Spotify, MusicBrainz och TheAudioDB, får du en rik personlig musiköversikt som överlever leverantörsbyte.