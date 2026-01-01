Distribuera JobOps med en klicksinstallation.
Självhostad jobbsökarprocess som söker på jobbportaler, anpassar CV:n, bedömer passform och spårar varje ansökan från en enda översikt.
Välj en VPS-prenumeration för JobOps
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med JobOps
JobOps tillämpar DevOps-principer för jobbsökning. Den söker på LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna och över 10 andra jobbportaler från en enda skärm, betygsätter varje resultat mot din profil, genererar ett CV anpassat för rollen och spårar varje ansökan på ett ställe. Den ansöker medvetet inte automatiskt – rekryterare kan upptäcka automatiserade ansökningar, så JobOps ger dig snabbheten utan att kompromissa med kvaliteten.
Att själv hosta på din egen VPS håller ditt CV, sökhistorik, Gmail-spårningstokens och AI-leverantörsnycklar under din fulla kontroll istället för hos en tredjeparts-SaaS. Pipen lagrar all data lokalt i SQLite tillsammans med genererade PDF-filer, så den fullständiga historiken över varje sökning och ansökan stannar på infrastruktur du äger.
Viktiga funktioner i JobOps
Flertavelsökning
Sök igenom 10+ jobbportaler inklusive LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe och Seek från ett enda sökgränssnitt.
AI-lämplighetsbedömning
Betygsätt varje jobb 0-100 mot din profil så att du fokuserar endast på roller som är värda att söka istället för att sortera hundratals manuellt.
Anpassad CV-generering
Skriv om ditt CV automatiskt för varje roll, exportera till en snygg PDF lokalt eller via en Reactive Resume-integration.
Gmail-spårningsinkorg
Anslut Gmail och upptäck automatiskt intervjuinbjudningar, erbjudanden och avslag för att uppdatera ansökningsstatus utan kalkylblad.
Använd din egen AI
Anslut OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, eller någon OpenAI-kompatibel slutpunkt som till exempel Ollama eller LM Studio.
Visumsponsringskontroller
Verifiera visumsponsorstatus för Storbritannien på annonser och visa endast de roller som matchar dina krav på arbetstillstånd.
Varför köra JobOps på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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