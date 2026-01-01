JobOps tillämpar DevOps-principer för jobbsökning. Den söker på LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna och över 10 andra jobbportaler från en enda skärm, betygsätter varje resultat mot din profil, genererar ett CV anpassat för rollen och spårar varje ansökan på ett ställe. Den ansöker medvetet inte automatiskt – rekryterare kan upptäcka automatiserade ansökningar, så JobOps ger dig snabbheten utan att kompromissa med kvaliteten.

Att själv hosta på din egen VPS håller ditt CV, sökhistorik, Gmail-spårningstokens och AI-leverantörsnycklar under din fulla kontroll istället för hos en tredjeparts-SaaS. Pipen lagrar all data lokalt i SQLite tillsammans med genererade PDF-filer, så den fullständiga historiken över varje sökning och ansökan stannar på infrastruktur du äger.