Yucca är en självhostad nätverksvideoinspelare (NVR) utformad för att hantera IP-kameror i alla skalor, från några få säkerhetskameror i hemmet till tusentals företagsströmmar. Den stöder RTSP, ONVIF och vanliga IP-kameraprotokoll, och erbjuder livevisning, inspelning och uppspelning via ett webbgränssnitt och en Android-app.

Att självhosta Yucca på en VPS behåller all kameramaterial inom din infrastruktur utan molnlagringsavgifter eller tredjepartsåtkomst. Rörelsedetektering med e-postaviseringar, Prometheus-mätvärden för övervakning och skalbar arkitektur gör det till en praktisk övervakningslösning för hemsäkerhet, butiksövervakning och småföretagsmiljöer.