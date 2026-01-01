Installera Yucca med en klicksinstallation.
Självhostad NVR för IP-kameror med rörelsedetektering, stöd för RTSP/ONVIF och ett webbgränssnitt för live- och inspelat material.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Yucca
Yucca är en självhostad nätverksvideoinspelare (NVR) utformad för att hantera IP-kameror i alla skalor, från några få säkerhetskameror i hemmet till tusentals företagsströmmar. Den stöder RTSP, ONVIF och vanliga IP-kameraprotokoll, och erbjuder livevisning, inspelning och uppspelning via ett webbgränssnitt och en Android-app.
Att självhosta Yucca på en VPS behåller all kameramaterial inom din infrastruktur utan molnlagringsavgifter eller tredjepartsåtkomst. Rörelsedetektering med e-postaviseringar, Prometheus-mätvärden för övervakning och skalbar arkitektur gör det till en praktisk övervakningslösning för hemsäkerhet, butiksövervakning och småföretagsmiljöer.
Viktiga funktioner i Yucca
RTSP och ONVIF support
Anslut vilken IP-kamera som helst som använder RTSP- eller ONVIF-protokoll, vilket täcker de allra flesta konsument- och professionella kameror.
Rörelsedetektering
Utlös automatiskt inspelningar och e-postaviseringar när kameran upptäcker rörelse i kamerazoner, vilket minskar lagringsutrymme och störningar.
Live och inspelad uppspelning
Visa livekameraströmmar och granska inspelat material via webbgränssnittet eller den tillhörande Android-applikationen.
Skalbar arkitektur
Yucca skalar från en handfull hemkameror till tusentals samtidiga strömmar utan arkitektoniska förändringar.
Prometheus-mätvärden
Exportera inspelnings- och strömningshälsomätvärden till Prometheus för integration med befintliga övervakningspaneler.
Varför köra Yucca på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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