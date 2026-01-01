FalkorDB är en grafdatabas-motor med öppen källkod, byggd ovanpå Redis, och utformad för högpresterande graffrågor med hjälp av frågespråket OpenCypher. Den lagrar grafdata direkt i minnet, vilket möjliggör traverseringstider på under millisekunder över komplexa entitetsrelationer – vilket gör den mycket lämplig för GraphRAG-pipelines, rekommendationsmotorer, bedrägeriupptäckt, identitetsgrafer och nätverkstopologianalys.

FalkorDB har ett inbyggt webbläsarbaserat användargränssnitt på port 3000, som låter dig utforska grafer, köra Cypher-frågor och visualisera nod- och kantrelationer utan ytterligare verktyg. Självhostning på din egen VPS håller din grafdata helt under din kontroll, utan frågegränser, ingen prissättning per nod och direkt åtkomst för att finjustera prestandainställningar.