Driftsätt FalkorDB med ettklicksinstallation.
Högpresterande grafdatabas byggd för GraphRAG, kunskapsgrafer och realtids-Cypher-frågor i stor skala.
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Vad du kan bygga med FalkorDB
FalkorDB är en grafdatabas-motor med öppen källkod, byggd ovanpå Redis, och utformad för högpresterande graffrågor med hjälp av frågespråket OpenCypher. Den lagrar grafdata direkt i minnet, vilket möjliggör traverseringstider på under millisekunder över komplexa entitetsrelationer – vilket gör den mycket lämplig för GraphRAG-pipelines, rekommendationsmotorer, bedrägeriupptäckt, identitetsgrafer och nätverkstopologianalys.
FalkorDB har ett inbyggt webbläsarbaserat användargränssnitt på port 3000, som låter dig utforska grafer, köra Cypher-frågor och visualisera nod- och kantrelationer utan ytterligare verktyg. Självhostning på din egen VPS håller din grafdata helt under din kontroll, utan frågegränser, ingen prissättning per nod och direkt åtkomst för att finjustera prestandainställningar.
Viktiga funktioner i FalkorDB
OpenCypher frågespråk
Skriv uttrycksfulla graf-frågor med OpenCypher, det branschstandardiserade deklarativa språket för att traversera noder, kanter och mönster.
Inbyggt webbgränssnitt
Utforska grafer, kör Cypher-frågor och visualisera relationer direkt i webbläsaren utan att installera några ytterligare klientverktyg.
Minnesintern prestanda
Grafdata lagras direkt i minnet, vilket möjliggör genomgångstider på under en millisekund även över djupt sammankopplade flerstegsrelationer.
GraphRAG redo
Optimerad för pipelines för retrieval-augmented generation som kräver noggrann traversering av kunskapsgrafer med låg latens vid inferenstid.
Redis-protokollkompatibel
Talar Redis-protokollet så att alla Redis-klientbibliotek kan ansluta till FalkorDB utan ytterligare drivrutiner eller anpassade SDK:er.
Lösenordsautentisering
Säkra åtkomsten med lösenordsautentisering på Redis-nivå, och skydda din grafdata från obehöriga anslutningar.
Varför köra FalkorDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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