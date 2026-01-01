Appsmith är en ledande lågkodsplattform med öppen källkod som låter utvecklare bygga anpassade interna verktyg, adminpaneler och instrumentpaneler på timmar istället för veckor. Ett dra-och-släpp-widgetbibliotek, inbyggda anslutningar för fler än 25 databaser och fullt JavaScript-stöd för affärslogik betyder att du kan leverera fungerande applikationer utan att bygga ett frontend från grunden eller vänta på utvecklingstider.

Att själv hosta Appsmith på din VPS håller databasuppgifter, API-nycklar och känslig affärsdata helt inom din infrastruktur. Det finns inga avgifter per användare, ingen data som lämnar ditt nätverk, och full kontroll över åtkomstpolicyer, säkerhetskopieringsstrategier och skalning allt eftersom din portfölj av interna verktyg växer.