Installera Appsmith med en klicksinstallation.
Öppen källkod lågkodsplattform för att bygga interna verktyg, adminpaneler och kontrollpaneler med snabb dra-och-släpp-funktion.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Appsmith
Appsmith är en ledande lågkodsplattform med öppen källkod som låter utvecklare bygga anpassade interna verktyg, adminpaneler och instrumentpaneler på timmar istället för veckor. Ett dra-och-släpp-widgetbibliotek, inbyggda anslutningar för fler än 25 databaser och fullt JavaScript-stöd för affärslogik betyder att du kan leverera fungerande applikationer utan att bygga ett frontend från grunden eller vänta på utvecklingstider.
Att själv hosta Appsmith på din VPS håller databasuppgifter, API-nycklar och känslig affärsdata helt inom din infrastruktur. Det finns inga avgifter per användare, ingen data som lämnar ditt nätverk, och full kontroll över åtkomstpolicyer, säkerhetskopieringsstrategier och skalning allt eftersom din portfölj av interna verktyg växer.
Viktiga funktioner i Appsmith
Visuell Builder med dra och släpp
Bygg gränssnitt från 45+ förbyggda widgetar, inklusive tabeller, diagram, formulär och kartor, så att utvecklare kan skapa välpolerade interna verktyg utan att skriva frontend-kod.
25+ databaskopplingar
Anslut direkt till PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch och mer, samt alla REST- eller GraphQL-API:er, vilket ger dig direkt åtkomst till hela din datastack från en enda plattform.
JavaScript affärslogik
Skriv anpassad JavaScript tillsammans med visuella komponenter för att hantera komplexa datatransformationer, villkorslogik och arbetsflöden i flera steg som verktyg utan kod inte kan uttrycka.
Git-baserad versionskontroll
Spåra ändringar i applikationskod i Git, vilket möjliggör kodgranskningar, återställningar och samarbetsinriktade utvecklingsarbetsflöden som tillför programvaruteknisk disciplin till interna verktyg.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Tilldela detaljerade behörigheter på applikations-, sid- och widgetnivå så att rätt personer kan visa eller redigera varje verktyg utan att exponera känsliga operationer för hela organisationen.
Varför köra Appsmith på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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