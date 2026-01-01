imgproxy är en högpresterande fristående server för bildbehandling i farten. Istället för att skriva kod för bildmanipulation i din applikation eller betala SaaS-avgifter per transformation, distribuerar du imgproxy en gång och transformerar bilder via URL-parametrar. Ändra storlek, beskära, konvertera, vattenmärka och optimera bilder genom att skapa en URL – inga ändringar i din bildlagring eller leveranspipeline krävs.

Byggd på libvips bearbetar imgproxy bilder betydligt snabbare än ImageMagick med lägre minnesanvändning. Den stöder JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF och mer, med automatiskt formatval för bästa förhållande mellan kvalitet och storlek. Självhosting ger dig obegränsade bildtransformationer till en fast VPS-kostnad utan pris per förfrågan.