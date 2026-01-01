Installera imgproxy med ettklicksinstallation.
Snabb och säker bildbehandlingsserver som direkt ändrar storlek på, konverterar och optimerar bilder via enkla URL-baserade förfrågningar.
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Vad du kan bygga med imgproxy
imgproxy är en högpresterande fristående server för bildbehandling i farten. Istället för att skriva kod för bildmanipulation i din applikation eller betala SaaS-avgifter per transformation, distribuerar du imgproxy en gång och transformerar bilder via URL-parametrar. Ändra storlek, beskära, konvertera, vattenmärka och optimera bilder genom att skapa en URL – inga ändringar i din bildlagring eller leveranspipeline krävs.
Byggd på libvips bearbetar imgproxy bilder betydligt snabbare än ImageMagick med lägre minnesanvändning. Den stöder JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF och mer, med automatiskt formatval för bästa förhållande mellan kvalitet och storlek. Självhosting ger dig obegränsade bildtransformationer till en fast VPS-kostnad utan pris per förfrågan.
Viktiga funktioner i imgproxy
URL-baserad bearbetning
Förvandla bilder genom att skapa en URL — inga kodändringar, ingen omarbetning av bildhanteringen och inga SDK:er att installera i din applikation.
Formatkonvertering
Servera automatiskt WebP eller AVIF till webbläsare som stöder dem, med återgång till JPEG eller PNG för äldre klienter.
Molnlagringsstöd
Hämta källbilder direkt från S3, Google Cloud Storage, Azure Blob eller valfri HTTP-URL utan att kopiera filer till servern.
Bildbombsskydd
Inbyggda begränsningar för källupplösning och filstorlek förhindrar dekompressionsattacker som kan tömma serverminnet.
URL-signering
Kryptografiska URL-signaturer förhindrar obehörig användning av din imgproxy-instans som en allmän offentlig bildproxy.
Varför köra imgproxy på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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