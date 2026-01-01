NocoBase är en skalbarhetsfokuserad plattform med öppen källkod för no-code/low-code som kombinerar ett visuellt gränssnitt med en plugin-baserad arkitektur så att både medborgarutvecklare och ingenjörer kan samarbeta effektivt. Dess datamodelleringsmotor, dra-och-släpp UI-byggare och verktyg för arbetsflödesautomatisering täcker allt från enkla CRUD-appar till komplexa affärsapplikationer med flera klienter.

Att själv hosta NocoBase på din VPS eliminerar prissättning per användare, håller känslig affärsdata på din egen infrastruktur och ger utvecklingsteam friheten att installera anpassade plugins och integrera med interna system utan några leverantörsbegränsningar.