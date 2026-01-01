Installera NocoBase med ett klick
Utbyggbar no-code-plattform med öppen källkod för att bygga interna verktyg och affärsapplikationer med en plugin-baserad arkitektur.
Välj en VPS-prenumeration för NocoBase
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med NocoBase
NocoBase är en skalbarhetsfokuserad plattform med öppen källkod för no-code/low-code som kombinerar ett visuellt gränssnitt med en plugin-baserad arkitektur så att både medborgarutvecklare och ingenjörer kan samarbeta effektivt. Dess datamodelleringsmotor, dra-och-släpp UI-byggare och verktyg för arbetsflödesautomatisering täcker allt från enkla CRUD-appar till komplexa affärsapplikationer med flera klienter.
Att själv hosta NocoBase på din VPS eliminerar prissättning per användare, håller känslig affärsdata på din egen infrastruktur och ger utvecklingsteam friheten att installera anpassade plugins och integrera med interna system utan några leverantörsbegränsningar.
Viktiga funktioner i NocoBase
Visuell datamodellering
Definiera tabeller, fält och komplexa relationer via ett visuellt gränssnitt, med stöd för alla vanliga fälttyper inklusive bilagor, formler och uppslag.
Drag-and-drop UI-byggare
Designa responsiva applikationsgränssnitt genom att arrangera block och komponenter på en arbetsyta, utan att front-end-kod krävs för standardlayouter.
Pluginbaserad arkitektur
Utöka plattformen med community- eller anpassade tillägg för nya fälttyper, åtgärder och integrationer utan att modifiera kärnapplikationen.
Arbetsflödesautomatisering
Bygg villkorliga affärsprocesser och godkännandeflöden visuellt, som utlöser åtgärder vid dataändringar utan att skriva backend-logik från grunden.
Rollbaserade behörigheter
Kontrollera åtkomst till data och UI-element på rollnivå, vilket stöder fleranvändararkitektur och isolering på avdelningsnivå inom en enda installation.
Auto-genererade API:er
Varje datamodell exponerar automatiskt REST API-slutpunkter, vilket möjliggör integration med externa system och anpassade gränssnitt utan extra utveckling.
Varför köra NocoBase på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.