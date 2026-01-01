Distribuera GitIngest med ettklicksinstallation.
Utvecklarverktyg som omvandlar Git-repositorier till optimerade textformat redo för AI- och LLM-analys.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med GitIngest
GitIngest kopplar samman traditionella kodbaser och AI-drivna utvecklingsarbetsflöden genom att omvandla hela Git-arkiv till strukturerad, token-effektiv text som språkmodeller effektivt kan bearbeta. Det extraherar kod med intelligent formatering, respekterar gitignore-mönster och tillhandahåller uppskattningar av tokenantal så att utvecklare kan planera API-kostnader innan de skickar in stora utdrag.
Att egenhosta GitIngest säkerställer att proprietär källkod aldrig passerar externa servrar. Till skillnad från den offentliga tjänsten inför din egen instans inga hastighetsbegränsningar, vilket möjliggör obegränsad bearbetning av arkiv för team med stora behov av AI-assisterad utveckling.
Viktiga funktioner i GitIngest
Konvertering av kodförråd till LLM
Omvandlar hela Git-förråd till strukturerad text optimerad för språkmodeller, bevarar kodkontext utan manuell kopiering och inklistring.
Uppskattning av tokenantal
Visar antal tokens och statistik över extraktstorlek innan du skickar in till ett LLM API, vilket hjälper till att uppskatta kostnaderna i förväg.
Privat repo-stöd
Integrering av personlig åtkomsttoken för GitHub möjliggör säker bearbetning av privata och proprietära arkiv.
Selektiv extraktion
Extrahera specifika kataloger eller moduler för fokuserad AI-analys istället för att skicka en hel stor kodbas.
Smart filtrering
Exkluderar automatiskt binära filer och respekterar gitignore-mönster för att producera ren, relevant textutdata.
Varför köra GitIngest på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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