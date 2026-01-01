GitIngest kopplar samman traditionella kodbaser och AI-drivna utvecklingsarbetsflöden genom att omvandla hela Git-arkiv till strukturerad, token-effektiv text som språkmodeller effektivt kan bearbeta. Det extraherar kod med intelligent formatering, respekterar gitignore-mönster och tillhandahåller uppskattningar av tokenantal så att utvecklare kan planera API-kostnader innan de skickar in stora utdrag.

Att egenhosta GitIngest säkerställer att proprietär källkod aldrig passerar externa servrar. Till skillnad från den offentliga tjänsten inför din egen instans inga hastighetsbegränsningar, vilket möjliggör obegränsad bearbetning av arkiv för team med stora behov av AI-assisterad utveckling.