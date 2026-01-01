Crontab UI är en webbapplikation med öppen källkod baserad på Node.js som ersätter felbenägen manuell crontab-redigering med ett säkert, visuellt gränssnitt. Att lägga till, ta bort, pausa och återuppta jobb kräver bara ett klick, och varje ändring valideras innan den tillämpas, så ett stavfel kommer inte längre att stänga ner alla dina schemalagda uppgifter samtidigt.

Att själv hosta Crontab UI på din egen VPS ger dig en privat kontrollpanel för hundratals cron-jobb med felloggar per jobb, automatiska säkerhetskopior före riskfyllda operationer, och import/export för att replikera samma schema över flera maskiner. Inbyggd HTTP-grundläggande autentisering håller gränssnittet skyddat utan att kräva en extern omvänd proxy eller identitetsleverantör.