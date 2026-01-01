Installera Crontab UI med ettklicksinstallation.
Webbaserat gränssnitt för att hantera cronjobb säkert med import, export, säkerhetskopiering och HTTP-autentisering.
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Vad du kan bygga med Crontab UI
Crontab UI är en webbapplikation med öppen källkod baserad på Node.js som ersätter felbenägen manuell crontab-redigering med ett säkert, visuellt gränssnitt. Att lägga till, ta bort, pausa och återuppta jobb kräver bara ett klick, och varje ändring valideras innan den tillämpas, så ett stavfel kommer inte längre att stänga ner alla dina schemalagda uppgifter samtidigt.
Att själv hosta Crontab UI på din egen VPS ger dig en privat kontrollpanel för hundratals cron-jobb med felloggar per jobb, automatiska säkerhetskopior före riskfyllda operationer, och import/export för att replikera samma schema över flera maskiner. Inbyggd HTTP-grundläggande autentisering håller gränssnittet skyddat utan att kräva en extern omvänd proxy eller identitetsleverantör.
Viktiga funktioner i Crontab UI
Säker jobbredigering
Lägg till, redigera, pausa, återuppta och ta bort cronjobb via ett validerat användargränssnitt istället för att riskera syntaxfel i råa crontab-filer.
Import och export
Importera en befintlig crontab på några sekunder och exportera din fullständiga konfiguration för att distribuera om samma schema på andra maskiner utan SSH.
Automatiska säkerhetskopior
Crontab UI skapar en säkerhetskopia före varje import och låter dig ta ögonblicksbilder och återställa dina jobb vid behov för att återhämta dig från misstag.
Jobb-specifika felloggar
Varje schemalagt jobb skriver sin egen fellogg så att du kan granska fel och felsöka problem utan att söka igenom en delad systemlogg.
Utskick och krokar
Konfigurera e-postaviseringar eller webhook-återanrop per jobb för att meddela ditt team eller utlösa nedströms automatisering efter varje körning.
HTTP-autentisering
Skydda webbgränssnittet med inbyggd basautentisering så att endast behöriga användare kan visa eller ändra dina schemalagda uppgifter.
Varför köra Crontab UI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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